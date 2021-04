Port de Dakar : La DER/FJ équipe les mareyeurs en congélateurs et met à leur disposition 500 millions de « Nano-crédit »

La Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj) accompagne les femmes mareyeuses du Port autonome de Dakar (Pad). En effet, dans le cadre du partenariat qui le lie avec le port de Dakar, elle a remis 38 congélateurs de 700 litres à l’Union des Groupements d’intérêt économique (Gie) de femmes mareyeuses Ravil/Thon du Quai de pêche du Mole 10 dudit port, pour une valeur globale de 11 millions 800 mille francs Cfa. La cérémonie officielle de remise s’est tenue, ce mercredi 21 avril 2021, au Quai de pêche Mole 10 du Pad, en présence du Directeur général du Pad, Aboubacar Sédikh Bèye, notamment.





Ces congélateurs sont prévus pour 27 femmes et 11 hommes membres dudit groupement. Ils visent à « réduire les charges liées à l’achat de glace pour les bénéficiaires en leur permettant d’avoir une plus grande marge » dans leur activité.

Des investissements « importants et stratégiques »







A l’occasion, son délégué général a renseigné que la Der/Fj est en train de faire des investissements « importants et stratégiques » au niveau du Pad. Lesquels s’articulent autour de trois points, à savoir : le transport logistique et services avec les jeunes et les femmes et les Start-up ; la rénovation des infrastructures qui concernent les femmes mareyeuses, les mareyeurs et les femmes transformatrices, et enfin, le « Nano-crédit ».





Pour ce dernier, Papa Amadou Sarr annonce que la Der/Fj va mettre 50 millions de francs Cfa à la disposition des femmes mareyeuses du port de Dakar pour permettre aux intéressées d’emprunter 10 000 à 300 000 francs Cfa au maximum par personne afin d’acheter du poisson et le revendre. Et si le taux de remboursement est satisfaisant, cette enveloppe passe à 750 millions dans 6 mois et à 1 milliard 500 millions de francs Cfa dans une année.





Les travaux d’une usine de fabrique de glace de 10 tonnes, lancés





Après la remise de ces congélateurs, le Délégué général de la Der/Fj et le Dg du Pad ont procédé à la pose de la première pierre de l’usine de fabrique de glace de 10 tonnes d’un montant global de 80 millions de francs Cfa au Quai de pêche Mole 10 du port de Dakar. Cette usine, selon Aboubacar Sédikh Bèye, sera « une grande innovation » au niveau du port de pêche. En effet, il « renforcera davantage l’industrialisation de la zone. Son objectif est d’« approvisionner le port en glace.





Objectif, « améliorer sensiblement » la chaîne de froid





L’installation de cette usine permettra une « revente » notamment, pour les bateaux semi-industriels, et va améliorer sensiblement la chaîne de froid. Aussi, l’usine est une réponse à la demande de plusieurs acteurs présents au port autonome de Dakar pour régler les problèmes liés à la disponibilité de glace. Les bénéficiaires sont une fédération de groupements qui compte 20 GIE au niveau du quai de pêche.





« Ce financement est extrêmement important et vient en appui aux femmes »





Le Directeur général du Pad, pour sa part, a remercié vivement le Délégué général de la Der/Fj pour ce financement qui, selon lui, est « extrêmement important et qui vient en appui » aux femmes mareyeuses de port de pêche de Dakar.

Pour Aboubacar Sédikh Bèye, la pêche est le plus grand secteur exportateur du pays.

A l’en croire, c’est un secteur « très compétitif qui a besoin de financement, et de la Der ».