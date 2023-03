Préavis de grève déposé le lundi 13 mars : les conducteurs ne sont pas prêts à faire marche arrière

Le torchon brûle entre les transporteurs et les conducteurs des bus Tata. Depuis l'annonce de la hausse des tarifs des transports urbains, les deux camps ne parlent plus le même langage. L’augmentation des tarifs les divise. Les conducteurs s'y opposent farouchement et accusent l'Etat du Sénégal d'être complice de cette augmentation Toutefois, ils réclament une augmentation des salaires des travailleurs qui ne parviennent pas à joindre les deux bouts. Ces derniers menacent d'aller en grève d'ici peu. Face à la presse, ils ont annoncé avoir déposé un préavis de grève, le lundi 13 mars 2023. Regardez !