Premier League : Tottenham fait couler Manchester United

Pourtant menés, les Spurs de José Mourinho ont puni les Red Devils à Old Trafford (6-1), ce dimanche. Son et Kane ont signé des doublés et Ndombele a marqué, tandis que Martial a été expulsé.



Manchester United a concédé ce dimanche sa deuxième défaite en trois matches de Premier League et a été puni par Tottenham dans des proportions aussi inattendues qu'inquiétantes à un peu plus de deux semaines de sa venue au Parc des Princes, en Ligue des champions. Les Red Devils avaient pourtant ouvert le score très rapidement, grâce à un penalty transformé par Bruno Fernandes et obtenu par Anthony Martial après seulement trente secondes. Puis tout s'est effondré. Quatre buts en quarante-cinq minutes, signés Ndombele (4e), qui a eu une très grosse activité, Son (7e et 37e) et Kane (31e), puis deux autres en seconde période dont un penalty de Kane (79e).









Martial expulsé, Pogba en difficulté





C'est la deuxième fois de son histoire que Manchester United concède un 6-1 en Premier League. Manchester City, en octobre 2011, avait déjà giflé de la sorte son voisin de palier, qui avait malgré tout achevé la saison à la deuxième place. Comme quoi, rien n'est perdu. Mais Solskjaer va avoir du boulot pour remettre à l'endroit une équipe avec autant d'errances défensives. Elle a concédé trois penalty en trois matches et si le fait d'avoir évolué à dix pendant plus d'une heure après l'expulsion de Martial (28e) pour un coup volontaire sur Lamela peut expliquer certaines choses, cela n'explique pas tout non plus.





C'est un véritable naufrage collectif qu'a vécu Manchester United et aucune de ses individualités n'a été capable d'écoper, à l'image de Pogba, qui a provoqué la faute dans la surface sur Davies en seconde période, ou de Bruno Fernandes remplacé à la mi-temps. Il ne s'agirait pas, cependant, de retirer un quelconque mérite aux Spurs. La formation de Mourinho est parfaitement équilibrée, joue juste et elle possède avec Kane et Son un duo d'attaquants redoutable. Ces deux-là ont signé un doublé à Old Trafford et Kane a offert une cinquième passe décisive cette saison à son acolyte sud-coréen. Ce dimanche soir, Tottenham occupe la 5e place du Championnat. MU est seizième.