Préparatifs du pèlerinage marial de Popenguine 2023 : Antoine Félix Diome satisfait du niveau d’exécution des engagements pris par l’Etat

Le niveau d’exécution des engagements pris par les services de l’Etat, pour une bonne organisation de la 135ème du pèlerinage marial de Popenguine, donne espoir au ministre de l’Intérieur. Antoine Félix Abdoulaye Diome, qui a présidé, ce mardi 23 mai 2023, une réunion préparatoire en prélude de cet événement religieux prévu du 27 au 29 mai 2023, en présence du Abbé Sébastien Mamadou Diouf, président du comité national du pèlerinage marial de Popenguine, et sa délégation, a soutenu que la majeure partie de ces engagements a été exécuté à 100%.









« Les instructions du président de la République nous sont réitérées de façon permanente avec les services de l’Etat pour que tout soit au point pendant ces trois jours de pèlerinage. Ainsi, en passant à revue l’expression des besoins pour l’organisation de cette année et les réponses qui ont été apportées ainsi que le niveau d’exécution qui a été déjà noté, nous avons bon espoir que plus que par le passé, sur l’édition de cette année, qui coïncide également avec la célébration sur le nouveau sanctuaire (…) », s’est réjoui l’autorité étatique. Avant de rassurer que l’Etat ne ménagera aucun effort pour que les autres engagements, qui sont en cours d’exécution, soient également au rendez-vous avant le 27 mai.





Tous les services impliqués ont fait le point de leurs engagements





En effet, au cours de cette rencontre d’évaluation des différents engagements qui ont été pris par les services de l’Etat lors du Comité régional de développement (CRD) qui s’était tenu à Mbour et présidé par le gouverneur de Thiès, Alioune Badara Mbengue est revenu sur ces engagements pris, en mettant focus sur leur état d’exécution et les difficultés rencontrées dans leurs mises en œuvre. Et, à la suite de l’autorité administrative, le ministre a donné la parole à tous les services déconcentrés de l’Etat pour avoir une idée sur les tenants et les aboutissants des engagements. Il s’agit des sapeurs-pompiers, de l’Ageroute, la Sones, la Sen’eau, l’Onas, la Sonaged, le ministère de la Santé et de l’Action sociale, la direction du commerce intérieur, la Senelec, la Sonatel, la direction de l’élevage, entre autres. Chacun, en ce qui le concerne, a fait le point sur ce qui est déjà fait et ce qui est en cours de réalisation sur le site devant accueillir des milliers de fidèles chrétiens du Sénégal et d’ailleurs. Ce qui a permis au ministre d’avoir bon espoir.





« Rien ne sera ménagé et aucun effort ne sera de trop pour accompagner le comité… »





Antoine Félix Abdoulaye Diome a, par ailleurs, rassuré le comité que « rien ne sera ménagé et qu’aucun effort ne sera de trop pour accompagner le comité national d’organisation du pèlerinage marial de Popenguine pour la parfaite organisation » de l’édition de cette année.





La disponibilité et la diligence du ministre, magnifiées





Le président du comité national d’organisation du pèlerinage marial de Popenguine, pour sa part, s’est réjoui de la tenue de cette rencontre, tout en remerciant le ministre pour la disponibilité et la diligence avec laquelle il l’a organisé.





Aussi, Abbé Sébastien Mamadou Diouf a remercié tous les services de l’Etat qui, depuis quelques mois, accompagne son comité dans la préparation de cet événement religieux international. Il a également remercié le président de la République, Macky Sall, pour « l’accompagnement et l’attention » qu’il porte à la communauté catholique et à toutes les religions présentent au Sénégal.