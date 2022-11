Présidentielle 2024 : Malick Gakou investi officiellement candidat

C’est dans une salle pleine à craquer que le congrès d’investiture du candidat du Grand parti (Gp) Suxali Sénégal à l’élection présidentielle de 2024 s’est tenue, ce dimanche 13 novembre 2022, à Dakar. Une grande rencontre politique au cours de laquelle les délégués dudit parti, sans exception, ont investi officiellement Malick Gakou leur leader politique. Ce, après le choix du comité directeur comme candidat du parti le 3 septembre dernier. « Les délégués militants du Grand parti venants des 46 départements et les 14 régions du Sénégal, de la diaspora, ont décidé, à l’unanimité, de porter la candidature du Président El Hadj Malick Gakou », a déclaré Malick Guèye, prononçant la résolution dudit congrès.









Mettre sur pied une coalition





Il ajoute : « Le congrès engage le Président Malick Gakou à mettre sur pied la coalition Manko Siggil Sénégal 2024, qui sera la coalition du peuple pour porter sa candidature. Le congrès lance un appel solennel au peuple sénégalais pour une mémorable et historique élection du Président Malick Gakou comme cinquième président de la République du Sénégal ».





Ce grand congrès, qui s’est tenu dans la grande salle de l’Unité africaine du CICES, a connu une mobilisation exceptionnelle des camarades et militants du leader du Grand parti. Hommes et femmes, jeunes, adultes et vieux, venus des quatre coins du pays ainsi que la diaspora, se sont tous mobilisés, avec en leur tête toutes les instances dirigeantes du parti.





« C’est Macky Sall qui court derrière Malick Gakou »





Venu soutenir son candidat dans cette conquête de la Magistrature suprême, Ameth Aïdara, maire de Guédiawaye, a soutenu que Malick Gakou a le « meilleur » profil pour la présidentielle de 2024. « Le meilleur profil est là. A ceux qui ne connaissent pas Malick Gakou, je voudrais leur dire que c’est Macky Sall lui-même qui court derrière le président Gakou mais lui n’a rien besoin de Macky Sall.





Mieux, il ajoute : « Macky Sall a rouvert l’ambassade du Sénégal en Pologne, qui a été fermée à l’époque par le Président Abdoulaye Wade, pour combattre Malick Gakou ».





Selon l’édile de la Ville de Guédiawaye, le pouvoir ne fait pas trembler l’ancien ministre du Commerce du président de la République Macky Sall, car il a démissionné de son propre gré de son poste de ministre malgré tous les privilèges qui vont avec. « Président par force ! Président par force ! Président par force ! », a conclu Ameth Aïdara.





« Vous avez prouvé que vous êtes prêts pour vous engager afin d’amorcer le véritable changement auquel les Sénégalais s’attendent »