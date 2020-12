Prévention Covid-19 : A Saint-Louis, les autorités administratives investissent les marchés

A Saint-Louis, les autorités prennent très au sérieux la recrudescence de la pandémie à coronavirus. Ainsi, le Comité régional de gestion des épidémies dirigé par le gouverneur a initié une tournée de sensibilisation dans les marchés de la ville pour le port massif des masques.Le gouverneur Khadim Hanne, le médecin-chef régional, Seynabou Ndiaye, le chef de service de l’Action sociale, le commissaire de l’Île Mame Diarra Faye, et les autres forces de défense et de sécurité ont entamé leur périple par le marché de Sor où ils ont distribué des masques aux commerçants et autres passants. Entrant dans les coins et les recoins du marché, les autorités administratives et sécuritaires ont distribué 500 masques et sensibilisé les populations afin de bouter la maladie hors du pays.