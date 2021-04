Production de semences de pommes de terre : La DER/FJ finance des jeunes de la ferme de Sangalkam

(Sangalkam, envoyés spéciaux) - La Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj) poursuit sa mission de terrain et de partenariat au profit des femmes et jeunes sénégalais porteurs de projets. Son délégué général a visité, ce mardi 20 avril, la ferme semencière et le magasin de stockage de Sangalkam (Rufisque).

Ici, la Der/Fj a financé 11 jeunes producteurs de semences de pommes de terre à hauteur de 69 millions de francs Cfa, en janvier dernier. Ce, pour produire des semences, avec l’appui de l’Institut sénégalais de recherches agricoles (Isra). Une première pour cette filière horticole au Sénégal. Ces jeunes bénéficiaires produisent des semences de pommes de terre sur une superficie de 22 hectares répartis entre eux.

Satisfaction par rapport à ce qui a été fait



A l’issue de sa visite, Papa Amadou Sarr a exprimé un sentiment de satisfaction par rapport à ce qu’il a constaté de visu. Selon lui, avec un accompagnement, ces producteurs peuvent aller loin.





Plus de production attendue cette année

Diendé Guèye est une jeune femme productrice de semences de pommes de terre à Sangalkam qui a eu à bénéficier de ces financements. Elle dit avoir démarré son activité sur fonds propres malgré ses maigres moyens. Cette année, avec ce financement de la Der/Fj, elle pense que, pour une première expérience, la production sera meilleure.

Ces jeunes producteurs de semences ont profité de cette visite pour égrener quelques doléances au Délégué général de la Der/Fj. Il s’agit, des besoins en matériels, tels que des arracheuses, des planteuses, du solaire, des semences certifiées, de l’eau, des intrants, d’accompagnement en formation, entre autres. Des doléances que Papa Amadou Sarr s’est engagé à satisfaire le plus rapidement possible.