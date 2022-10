Programme foncier Yeleen : La CDC livre des parcelles aménagées dans la zone de Bambilor, en collaboration avec son partenaire Adila by Sablux

La CDC du Sénégal et Adila, filiale du groupe Sablux, ont procédé à la livraison de la 1ère phase des terrains du programme foncier Yeleen à Bambilor

La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) du Sénégal et Adila, filiale du groupe Sablux, ont procédé, ce samedi 15 octobre 2022, à la livraison de la 1ère phase des terrains du programme foncier Yeleen à Bambilor (département de Rufisque). Il s’agit ici, d’un important programme foncier de plus de 3 000 parcelles de 150 à 250 mètres carrés prévues sur une zone viabilisée de 100 hectares, dont 30 pour cette première phase. Mises en vente par Sablux à travers sa filiale Adila depuis 2019, cette phase comprend 954 parcelles viabilisées.









Objectif : vendre des titres fonciers et du cadre de vie aux Sénégalais





Cette rencontre symbolique de livraison a été une occasion pour Adila by Sablux de faire visiter aux clients acquéreurs le site afin qu’ils puissent s’enquérir de l’état des lieux et identifier leur parcelle en bonne et due forme. Ici, le promoteur a pris le soin de boucler tous les travaux de viabilisation avant de livrer les terrains aux propriétaires. L’idée pour Monsieur Nourou Wone, chef du service de la promotion foncière chez Adila by Sablux, c’est non seulement de vendre des titres fonciers mais également du cadre de vie aux Sénégalais d’ici et de la diaspora.





Un accompagnement du client à travers des propositions





Monsieur Wone signale que le plus intéressant dans ce programme foncier Yeleen, est que Adila by Sablux ne se limite pas en si bon chemin. Selon lui, la filiale du groupe Sablux en charge de la commercialisation de ces terrains a décidé d’accompagner le client jusqu’au bout de leur acquisition. En effet, au-delà de l’acquisition d’une parcelle, Adila propose au client la construction de villas de différent standing, selon son besoin, ou encore la clôture de la parcelle s’il n’est pas prêt à construire tout de suite.





« Diversifier l’offre immobilier pour répondre la demande des Sénégalais »





Le Secrétaire général de la CDC, Monsieur Cheikh Déthialaw Seck, par ailleurs, maître d’ouvrage dudit projet, venu représenter le Directeur général, Monsieur Cheikh Ba, s’est réjoui de cette rencontre symbolique qui, selon lui, marque le début de la livraison d’une partie du projet. Lequel rentre dans le cadre du Plan Sénégal émergent (PSE) afin de « booster » le logement social.





Au début, le projet immobilier de la Caisse des Dépôts et Consignations était centré uniquement sur les villas de type F3 à F5. Mais, pour mieux satisfaire la demande et les besoins des Sénégalais qui préfèrent plus une parcelle aménagée en lieu et place des villas, la CDC a ainsi décidé de réaménager et diversifier son offre immobilière. Ce, en mettant à la disposition des Sénégalais des villas et des parcelles bien aménagées sur son site de Bambilor dont la superficie totale est estimée à 154 hectares. Ici, 50 hectares ont été utilisés pour la construction de villas et 30 ont été aménagés en parcelles viabilisées pour la première phase du programme foncier Yeleen.





Un rapport qualité-prix imbattable





Ces parcelles, avec toutes les commodités (eau, électricité, voirie, réseaux d’assainissement, titre foncier, entre autres), sont vendues avec paiement échelonné par Adila entre 7 à 12 millions de francs Cfa, selon la superficie. Un rapport qualité-prix imbattable qui, selon Monsieur Cheikh Déthialaw Seck, a été rendu possible avec la subvention de la CDC pour permettre à tous les Sénégalais désireux (résidents comme diaspora) d’acquérir à moindre coût une parcelle viabilisée et sécurisée sur le site.





Un programme foncier basé sur un partenariat public-privé





Le choix de Adila pour commercialiser ces villas et parcelles viabilisées de la CDC n’est pas fortuit. Selon le secrétaire général, la Caisse des Dépôts et Consignations, dans sa mission d’accompagnement des PME/PMI sénégalaises, a décidé de confier le projet à Adila qui est une filiale de Sablux, une entreprise 100% sénégalaise spécialisée dans les métiers de l’immobilier. A l’en croire, Sablux et Adila font du « bon » travail jusqu’ici.





Le maître d’ouvrage du programme foncier Yeleen a, par ailleurs, profité de l’occasion pour remercier les partenaires, notamment AGETIP, CACO, KFE et Sablux. Cheikh Déthialaw Seck a également salué et félicité le personnel de la CDC pour son abnégation et sa persévérance pour la réussite de ce grand projet foncier public-privé.





Des parcelles avec un niveau de viabilisation « très élevé »





Monsieur Omar Camara, Directeur général de CACO, une filiale ingénierie de la CDC, pour sa part, est revenu sur la viabilisation du site. A ce titre, il a renseigné que le programme foncier Yeleen, qui est prévu sur une superficie de 100 hectares, comprend 3113 parcelles viabilisées de 150 à 250 mètres carrés. Mieux, il ajoute que sur le site, 33 kilomètres de voiries, 86 kilomètres de conduite d’eau potable ont été réalisés et 5 postes électriques de moyenne tension de la Senelec ont été également posés. Ici, le promoteur a réalisé aussi plus de 9 kilomètres de réseaux d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales). Des éclairages publics, des espaces verts, des écoles, des lieux de culte et de loisir, entre autres, y sont également prévus. En résumé, un ensemble de commodités seront au rendez-vous pour offrir aux acquéreurs un meilleur cadre de vie.





« Les prix sont abordables au regard des investissements réalisés »





C’est pourquoi, les clients qui étaient sur place, ont tous apprécié et exprimé un sentiment de satisfaction. C’est le cas de Monsieur Cheikhou Sylla, Président de la coopérative d’habitat des enseignements des universités. Pour ce client potentiel, qui a acquis une quarantaine de parcelles pour le compte de ladite coopérative sur cette 1ère phase du programme foncier Yeleen, ces terrains sont « sécurisés et défendables techniquement ».





De l’avis de Monsieur Sylla, la viabilisation du site est d’un « très bon » niveau et les parcelles sont bien raccordées aux réseaux d’eau et d’électricité. « Le site est agréable parce qu’il n’est pas loin de Dakar. Il est dans l’environnement global de la région vers l’aéroport de Diass, la future zone de développement de Dakar », a-t-il soutenu.





Par rapport au coût, le Pca de la coopérative d’habitat des personnels de l’enseignement supérieur soutient que les prix des parcelles sont abordables au regard des investissements réalisés.





Etude Maître Tamaro Seydi, notaire du programme





Mme Sophie Sarr Dème, représentante étude Maître Tamaro Seydi, notaire du programme foncier Yeleen, était également de la partie pour rassurer les propriétaires et les futurs acquéreurs sur la sécurité de leur bien immobilier. « Nous sommes là aujourd’hui pour accompagner Sablux et la CDC dans le cadre de la commercialisation du programme immobilier Yeleen à Bambilor », a-t-elle fait savoir. Dans le cadre de ce projet, étude Me Tamaro Seydi intervient en qualité de notaire conseil et de notaire instrumentaire. A ce titre, la notaire a invité les clients à se rapprocher d’eux pour obtenir toutes les informations nécessaires dans le cadre de la formalisation des lots.





« Le couronnement d’un partenariat public-privé »





Le Directeur général de Adila a profité de l’occasion pour une fois de plus remercier la CDC, pour la confiance et la qualité du produit proposé. Il a aussi remercié tous les autres partenaires du programme, à savoir : Caco, Agetip et KFE pour la qualité de leurs prestations.





Enfin, Monsieur Mahi Yaya Wane a remercié son équipe qui, selon lui, a bien mené le projet, depuis son lancement jusqu’à la livraison. Estimant que les clients sont satisfaits, le DG de Adila by Sablux a tenu à rappeler que la concrétisation de ce programme foncier Yeleen est le couronnement d’un partenariat public-privé entre CDC et Sablux.