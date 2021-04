Projet Grande Muraille Verte : Les acteurs en conclave

L’objectif étant de partager avec les autorités administratives et les collectivités territoriales, les cadres de concertation validés en vue de leur appropriation. Raison pour laquelle d’ailleurs, la présence massive des maires des communes concernées par le projet de la Grande Muraille Verte et leurs gouverneurs de régions a été notée.



La Grande Muraille Verte est un projet qui date de plus d’une décennie. Il est sur un tracé de 545 kilomètres et couvre 817 500 hectares. La Grande Muraille Verte polarise trois (03) régions administratives (Tambacounda, Matam et Louga). Et à ce propos, le Président de la République Macky Sall a tenu un conseil présidentiel le vendredi 05 mars 2021 pour faire l’état des lieux des réalisations de cette initiative panafricaine au Sénégal. C’est ainsi qu’il a instruit le ministre Abdou Karim Sall, « d’élaborer la Matrice d’Actions Prioritaires triennale de l’Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte (ASERGMV) pour la période 2021 - 2023. »



Au-delà de sa mission de reforestation et restauration des écosystèmes, cette nouvelle agence « doit contribuer à la création d’éco-villages et de villes vertes. Elle devra participer également à la relance Post COVID-19 de l’économie nationale à travers notamment la promotion de chaînes de valeur et de filières vertes en plus de la création d’emplois verts » souligne Abdou Karim Sall.



Un projet qui ne saurait se faire sans l’appui des communautés. C’est pourquoi, le président de l’Association des maires du Sénégal a invité ses collègues maires à « beaucoup plus s’impliquer dans une démarche inclusive pour que le projet soit une réalité dans les organisations socio-économiques de base ».



Cette rencontre a, en outre, permis de faire un bilan des réalisations de la Grande Muraille Verte de 2008 à 2018. C'était aussi une occasion d’exposer devant les acteurs le plan d’actions prioritaires triennal 2012-2022.