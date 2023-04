Promotion du civisme fiscal : Le CREDAF engage la réflexion sur les stratégies et actions

Un séminaire préparatoire à la conférence annuelle 2023 a ouvert ses portes, ce mardi 25 avril, à Dakar. Organisée par le Cercle de Réflexion et d'Échange des Dirigeants des Administrations fiscales (CREDAF), dans le cadre du déploiement de sa stratégie triennale relative aux actions de promotion du civisme fiscal, cette importante rencontre de trois jours (les 25, 26 et 27 avril 2023) est accueillie par la Direction générale des Impôts et des Domaines du Sénégal, en tant que membre dudit cercle. Elle se tient sur le thème : « Les stratégies et actions de promotion du civisme fiscal ».









« Poursuivre l'examen des stratégies et actions de promotion du civisme fiscal et identifier les sujets devant faire l'objet de développement… »





L’objectif de la rencontre est de « poursuivre l'examen des stratégies et actions de promotion du civisme fiscal ; d'identifier les sujets devant faire l'objet de développement et/ou approfondissement à l'occasion de la prochaine conférence annuelle du CREDAF, prévue en Guinée-Conakry. A ce titre, les travaux se déroulent avec des séances plénières et des ateliers articulés. Ils seront animés par des experts disposant d’une expérience avérée sur les questions traitées. Cette rencontre de Dakar a enregistré la participation de 18 pays et 2 organisations internationales (Forum mondial de l’OCDE et FMI), représentés par 50 délégués.





« L’édification d’une culture fiscale constitue encore un défi majeur… »





Selon le Directeur général des Impôts et des Domaines du Sénégal, « l’édification d’une culture fiscale constitue encore un défi majeur, notamment pour les pays en développement caractérisés par un faible niveau des recettes tirées de la fiscalité des particuliers (personnes physiques) et une part importante de l’économie informelle dans la formation du PIB (au moins 50%) ». A en croire Abdoulaye Diagne, « l’accomplissement volontaire des obligations fiscales de ces pays en développement par les contribuables figure parmi les principales préoccupations de l’administration fiscale ».





D’où la nécessité, pour lui, de tenir de telles rencontres pour expliquer aux citoyens pourquoi et comment payer leurs impôts mais également pour être plus transparents dans la gestion des finances publiques. M. Diagne renseigne que le but poursuivi ici, c’est de « refonder la confiance du contribuable dans le processus politique de décision fiscale (…) en déplaçant le consentement de l’impôt du cadre politique vers le cadre administratif ».





« Le paiement de l’impôt est une obligation qui incombe à tous citoyens »





Venu présider la cérémonie d'ouverture des travaux au nom du ministre Mamadou Moustapha Ba, en présence de Mme Catherine Lemesle, Secrétaire général du CREDAF, le Chef de cabinet du ministre des Finances et du Budget, Mouhamed Konaté, a souligné l’importance du thème de la rencontre. « La pertinence du thème retenu pour vos travaux renseigne suffisamment sur l’importance de ce séminaire car, en portant vos réflexions sur « les stratégies et actions de promotion du civisme fiscal », vous mettez le curseur sur le rôle crucial de l’impôt dans la stabilité économique et social de nos pays », a soutenu Mouhamed Konaté.





De l’avis du représentant du ministre des Finances et du Budget, le paiement de l’impôt est « une obligation qui incombe à tous citoyens mais, c’est une obligation qui, par les effets qu’elle produit, contribue à maintenir et à améliorer sensiblement la qualité des services publiques rendus aux citoyens ». En ce sens, il estime qu’il faut « constamment faire preuve d’imagination et d’innovation afin de changer la situation dans nos pays, qui aspirent à l’émergence mais où une frange importante de la population ne remplit malheureusement pas son devoir fiscal ».





CREDAF : une association d’envergure internationale qui regroupe 30 membres et 1 membre associé répartis sur 4 continents





Pour rappel, le CREDAF est une association d'envergure internationale, créé en 1982 et regroupant les dirigeants des administrations fiscales francophones ; c'est surtout un cadre privilégié d'échange d'expériences, de mutualisation des bonnes pratiques et d'opportunités d'approfondir ou de mettre en place des coopérations régionales et internationales, en vue d'aider ses membres à mieux faire face aux nouveaux défis. Il organise, chaque année, des échanges d’expériences entre les responsables des administrations fiscales de ses pays membres et diffuse une documentation sur les systèmes fiscaux des différents pays.