Promotion du tourisme interne : Pape Mahawa Diouf lance la phase 2 de la campagne "Taamu Sénégal"

L’initiative «Taamu Sénégal » de l’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT) poursuit son bonhomme de chemin au profit du tourisme domestique sénégalais. En effet, lancée en juin 2020, cette politique de promotion axée sur « la stimulation de la demande interne et une exposition massive de l’offre de la destination Sénégal aux nationaux, aux résidents expatriés et à la diaspora » a connu un franc succès, selon les acteurs. Fort de ce constat, l’ASPT a décidé de consolider les acquis et d’ouvrir de nouvelles perspectives, à travers la campagne Taamu-Sénégal 2023 qu’elle a lancée ce dimanche 19 mars. La cérémonie officielle de lancement s’est tenue au Phare des Mamelles, à Dakar.









« Le développement du tourisme interne a joué le rôle d’amortisseur pour l’ensemble du secteur »





Selon le Directeur général de l’ASPT, le développement du tourisme interne a amorti le secteur du tourisme face aux effets de la Covid-19. « La grande innovation, pour le secteur du tourisme, aura été sans nul doute, une prise en charge résolue de la demande interne. En effet, le développement du tourisme interne, comme recommandation majeure de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), a joué le rôle d’amortisseur pour l’ensemble du secteur, lorsque la crise sanitaire a plombé l’économie mondiale, permettant ainsi le maintien de l’activité touristique ainsi que des emplois dans le secteur », a soutenu Pape Mahawa Diouf.





Il ajoute : « Après deux ans et demi d’efforts soutenus, nous avons évalué l'initiative Taamu Sénégal, en collaboration avec les acteurs. Lesquels, faut-il le rappeler, ont généreusement et volontairement adhéré à l’initiative. Le constat a été unanime : les sénégalais en particulier, mais aussi les résidents, fréquentent de plus en plus nos sites touristiques et nos infrastructures hôtelières ».





L’objectif principal de cette démarche est de « faire rencontrer l’offre et la demande touristique nationale sur la base de produits diversifiés et de tarifs attractifs ».





« Susciter les émotions et les envies de découvertes et de voyages au Sénégal »





Pour Pape Mahawa Diouf, cette deuxième phase de la campagne Taamu Sénégal « incite les nationaux, les résidents et notamment la diaspora à préférer les expériences touristiques de la Destination Sénégal ». A ce titre, le patron de l’ASPT ambitionne de susciter les émotions et les envies de découvertes et de voyages au Sénégal, en invitant les Sénégalais à vivre, seul, entres amis ou en famille, les multiples expériences qu’offre la Destination Sénégal. Il s’agit ici, des 7 merveilles du Sénégal classées patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco.





« Plongez dans l’histoire de l’île de Gorée, le 1er site africain classé sur la liste du patrimoine mondial, site mémoriel important de la diaspora noire, site de célébration culturelle et une biodiversité unique. Essayez la promenade en calèche sur l'Île de Saint-Louis, entre océan, fleuve avant de déjeuner autour d’un délicieux Thiébou dieune Penda Mbaye national, reconnu comme patrimoine mondial de l’Unesco. Découvrez le Parc national des oiseaux de Djoudj, 3ème réserve ornithologique au monde où cohabitent pélicans blancs, ibis, spatules, anhingas, hérons, cigognes, jabirus, flamants roses et tant d’autres. Baladez vous à travers les bolongs au Parc National du Delta du Saloum, inscrit au club des plus belles baies du monde. Rencontrez au sommet des montagnes du Sénégal Oriental, le peuple de la vallée heureuse composé de Bediks, de Bassaris et des Peuls qui y vivent en symbiose totale avec leur environnement. Côtoyez les lions, les éléphants, les léopards et les buffles du Parc national de Niokolo Koba, la plus grande réserve animalière d’Afrique de l’Ouest. Baignez vous dans les eaux bénites de la cascade de Dindefelo. Gardez un souvenir inoubliable, après une promenade avec les lions de la réserve de Fathala. Profitez des nouvelles plages de Saly, de son sable fin et de son agréable soleil. Optez pour l’authenticité et l’originalité en faisant votre shopping dans les villages artisanaux. Voilà les challenges que veut susciter Taamu-Sénégal, un appel au consommer local, une invite au Made in Sénégal », a-t-il listé.





« Le Sénégal est une destination qui est capable d’émerveiller… »





Précisant que la liste des activités et des expériences touristiques possibles au Sénégal est loin d’être exhaustive, le Dg de l’ASPT soutient que le Sénégal est « une destination qui est capable d’émerveiller grâce notamment à la Téranga sénégalaise qui se réinvente chaque jour, avec de nouvelles rencontres, de nouveaux sourires, et une solidarité sans pareille ». Ce, à travers l’expérience de l’accueil que son agence met en œuvre avec ses partenaires de l’AIBD, de LAS.SA à AIBD et dans les aérodromes régionaux mais également avec les espaces numériques services avec SENUM.SA.





« La préservation des merveilles naturelles et des réserves de Biosphère », une nécessité





Pour terminer, Pape Mahawa Diouf a invité toute la chaîne de valeur touristique à « s’unir davantage autour de la préservation » des merveilles naturelles et des réserves de Biosphère du pays. « Il nous incombe à tous, la responsabilité de leur préservation. Il nous appartient de faire un usage optimal de nos ressources environnementales. Nous devons conserver et valoriser notre patrimoine culturel bâti et vivant. Nous devons nous engager davantage pour le tourisme durable. C’est aussi là tout le sens de notre collaboration avec la SONAGED pour des sites touristiques propres et pour la promotion d’un tourisme éco responsable », a-t-il insisté, rappelant que « le respect de la nature est l’assurance du legs de ces merveilles naturelles de la Destination Sénégal à nos enfants ».