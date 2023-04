Promotion et développement du Waqf : La Haute autorité du Waqf et Hizbut-Tarqiyyah paraphent une convention de partenariat

Dans le cadre de sa mission de vulgarisation et de promotion du waqf, la Haute Autorité du Waqf (HAW) a effectué une visite de travail dans la ville sainte de Touba, en collaboration avec Hizbut-Tarqiyyah. Au terme de cette visite de deux jours (13 et 14 avril 2023), ponctuée par une audience avec le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, afin de recueillir sa bénédiction, la HAW et Hizbut-Tarqiyyah ont signé un accord de partenariat. Ce, pour la promotion et le développement du waqf. La cérémonie officielle de signature a eu lieu le vendredi 14 avril, à Touba, en présence de Serigne Abo Mbacké, fils du khalife général des Mourides. Le document a été paraphé par le Directeur général de la HAW, Monsieur Racine Ba, et le Responsable moral du Hizbut-Tarqiyyah, Serigne Youssouph Diop.