Promotion Touristique : Alioune Sarr décline les « 5 axes prioritaires »

Dans le contexte de la préparation des activités du Plan d'Actions Prioritaires de la deuxième phase (PAP2) du PSE, le Gouvernement a pris l’initiative de mettre en place un plan de relance pour assurer la reprise de l’économie et dans cette dynamique le tourisme y occupe une place importante.« L’objectif visé est l’actualisation de la stratégie de la promotion touristique de la Destination Sénégal de façon concertée avec les départements ministériels et élus locaux qui ont jouent un rôle important, notamment dans le façonnement de l’offre touristique », a fait savoir le ministre du Tourisme et des Transports aériens, à l’occasion de la réunion pour l’actualisation de la stratégie de la promotion touristique de la destination Sénégal. Ce, en présence des ministres de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l'Aménagement du territoire, de l’environnement et du développement durable, du Tourisme et des Transports aériens entre autres. Ainsi, cinq axes prioritaires ont été élaborés.