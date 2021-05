Propos "diffamatoires" sur Serigne Touba: Cheikh Bass corrige Pr Cheikh Oumar Diagne

Touba vient de réagir officiellement sur les propos tenus par Pr Cheikh Oumar Diagne sur Serigne Touba. Le porte-parole du khalife général des mourides a apporté aujourd'hui une cinglante réponse à ce dernier lors d'un point de presse.



Serigne Bassirou Mbacké Abdou khadre se voudra clair dans son discours pour lever l'équivoque. " Serigne Touba n'a jamais reculé devant les colons. Il a toujours gardé son honneur et dignité grâce à son courage. Khadim Rassoul n'a jamais voulu aucun privilège devant des colons. Il a même refusé d'être décoré par les Blancs après toutes épreuves que ces derniers lui ont fait subir ", précise le porte-parole du khalife général des mourides.



Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre de recadrer sévèrement l'universitaire. "

" Il doit éviter d'abord des sujets qu'il ne maîtrise pas et ce dernier attaque toujours Khadim Rassoul. Mais les plus puissants colons ont échoué leur mission grâce à la bravoure de notre vénéré Cheikh Ahmadou Bamba. Les gens peuvent régler ce problème en un jour ou deux par eux-mêmes. Mais nous sommes dans un pays droit ", a-t-il averti à l'endroit du prêcheur sur le coup d'une plainte déposée par le dahira Moukhadimatoul Khidma.



Seneweb vous informait ce matin que le procureur de Mbacké est entré en action et il a confié le dossier au commissariat spécial de Touba.