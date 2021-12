Pudc, Puma et Promovilles : bilans satisfaisants

Celle-ci est la 3e de l'année et la 7e session de pilotage des programmes nationaux. Sous l'égide du ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, différents ministères et acteurs ont répondu présents à la session de fin d'année, ce jeudi 16 décembre autour d'une table de réflexion, d'échanges et de recommandations.







Cette session unique du comité de pilotage (Copil) permet de marquer les progrès essentiels réalisés dans les différents programmes à savoir le Pudc, le Puma et Promovilles en termes de désenclavement, de routes, d'électrification etc... Elle est consacrée à l'examen de l'état d'exécution des plans de travail et de budgets annuels PTBA 2021 et 2022.



Le ministre de tutelle a précisé que la quasi totalité des activités au niveau de ces différents programmes a d'abord été discutée de façon participative avec l'ensemble des acteurs. Selon lui, les différents programmes ont respecté à 90% les 25 recommandations de la session précédente des membres du Copil.



Cela signifie qu'il y a encore des améliorations à faire comme l'a suggéré le Copil, notamment le renforcement de la synergie entre les différents programmes et les services techniques aux niveaux départemental et régional.



Samba Diobène Kâ de rappeler que sur un budget global de 60,6 milliards F.CFA pour le PUDC, les ressources internes représentent 25 milliards F.CFA dont 20 milliards pour le projet électrification de 2000 villages et 5 milliards F.CFA au titre du Budget consolidé d’Investissement (BCI).



Concernant le PROMOVILLES, le budget 2022 s’élève à 59,6 milliards F.CFA avec 18,6 milliards provenant des ressources internes dont 4,2 milliards pour le programme XËYU NDAW ?I et 7 milliards au titre du BCI.



Enfin, 5,2 milliards F.CFA sont alloués au PUMA dans le cadre de la loi de Finances 2022. L’augmentation des ressources financières du PUMA, dont le plaidoyer est porté par le Comité, a trouvé un écho favorable auprès du Président de la République, qui a souligné, à l’occasion des réunions du Conseil des Ministres, la nécessité d’accorder la priorité au programme de désenclavement et de développement durable des zones frontalières.



À cet effet, le ministre des Finances et du Budget s’est engagé à trouver les ressources nécessaires au renforcement du budget du PUMA.



Dans ce contexte sanitaire qui a impacté les plus vulnérables, il est plus que jamais nécessaire, selon Samba Diobène Kâ, d’accélérer les réalisations des programmes d’équité et veiller à optimiser leurs impacts sur la vie des citoyens. Le ministre appelle, à nouveau, à apporter sans réserve des contributions, suggestions et recommandations qui sont nécessaires à l’atteinte des objectifs assignés.