Qui est Sophie Gueye, la fille qui a remis Père Mangoné à sa place

Elle est jeune, elle est la présidente de l’association “Les racines de l’espoir”, elle est au service des enfants et des nécessiteux.Elle, c’est Sophie Gueye, une jeune dame qui œuvre pour les causes sociales. Sur les réseaux sociaux, elle a réussi à créer autour d’elle une communauté qui la soutient et la supporte dans ses actions humanitaires.Une “influenceuse” et présentatrice télé qui défend aussi les droits des femmes. D’ailleurs une vidéo d’elle fait le tour des réseaux sociaux depuis hier. On l’y voit répondre au tonitruant Père Mangoné qui a utilisé un vocabulaire peu adéquat pour parler des femmes divorcées.Seneweb est allé à la rencontre de Sophie Gueye qui partage son parcours.