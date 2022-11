Quinzaine de l’Économie sociale et solidaire : Le plaidoyer de Victorine Anquediche Ndeye

Victorine Anquediche Ndeye a assuré que le gouvernement reste engagé auprès des acteurs de l’ESS

Ce mardi 29 novembre a eu lieu la cérémonie de clôture de la quinzaine de l’Économie sociale et solidaire. Cet événement marque la fin de la caravane conduite par la ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, Victorine Anquediche Ndeye, qui a sillonné les quatre coins du pays et est allée à la rencontre de « ceux et celles qui font l’économie réelle ».









Au cours de ces visites de proximité, la ministre indique avoir fait la promotion de l’économie sociale et solidaire qu’elle qualifie de vecteur d’inclusion socio-économique dans les terroirs.





« Ce secteur polarise la moitié des effectifs dans notre pays et peut constituer un véritable accélérateur de croissance. C’est pourquoi le Président de la République, son excellence Macky Sall (…) en a fait la seconde initiative de ce présent quinquennat. Une telle consécration marque la détermination du chef de l’Etat à promouvoir et à développer le secteur de l’ESS véritable gisement d’opportunités et lieu d’expression d’une forte créativité », dit Victorine Anquediche Ndeye.