"Nietti élections" : Le soutien des États-Unis pour des élections libres, transparentes et apaisées

En perspective des élections de juillet 2022, le gouvernement américain, par le biais de l'USAID, a retenu le Consortium pour le renforcement du processus (CEPPS), avec la collaboration du Collectif des organisations de la société civile pour les élections au Sénégal (COSCE), pour l'exécution de son programme dénommé "Nietti élections". La conférence de lancement s'est tenue ce 19 mai à Dakar, dans le but de trouver "quelles stratégies adopter pour des élections législatives transparentes et apaisées".





Dans le cadre du programme du dénommé USAID Élections Support, ce projet "Nietti élections" consiste à apporter un appui technique directement profitable aux organes de gestion des élections ; permet aussi de renforcer le dialogue entre la société civile, les partis politiques et le gouvernement sénégalais pour suivre le processus électoral. Grâce à ce programme, les membres de la COSCE pourront mener et soutenir les actions de sensibilisation citoyennes et des électeurs, en ciblant les personnes en situation de handicap, les jeunes et les femmes.





Par ailleurs, l'ambassadeur des États-Unis, Michael Raynor, a cité le Sénégal en exemple de "démocratie électorale et parmi les plus brillantes, non seulement en Afrique de l'Ouest, mais partout ailleurs, avec notamment 11 élections présidentielles et trois transitions pacifiques depuis son ascension à l'indépendance".





Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, qui a présidé cette réunion, a magnifié ce programme d'appui aux trois élections, notamment les Législatives et la Présidentielle, et réaffirme l'engagement du gouvernement sénégalais dans l'organisation d'un scrutin libre, transparent et démocratique.





C'est également l'occasion, pour le ministre, d'apporter son soutien aux membres de la société civile qui ont été l'objet d'attaques ces derniers jours.