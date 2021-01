Recrudescence des agressions à Keur Massar : Les populations de l’U4 des PA crient leur ras le bol

Quelques jours après la tentative de meurtre avortée à Keur Massar, Dakaractu s’est rendu au domicile des Diouf à l’unité 4 des Parcelles Assainies de ladite localité. C’est dans cette maison que la demoiselle de 17 ans du nom d’Aïcha Mbène Diouf a été aspergée par le voleur avant de lui mettre le feu dans la chambre de sa maman.Sur place, le décor est indescriptible. La chambre est sombre et les murs sont tout noirs. Nous avons trouvé un sexagénaire très abattu par cet incident qui, selon les témoignages recueillis par Dakaractu, n’a fait « qu’empirer sa santé » car il a des problèmes cardiaques. Assis sur la véranda de sa demeure toujours en chantier, il vit difficilement cette situation.Toutefois, le voleur-agresseur n’est pas à son premier forfait. Selon les témoignages, c’est parce que la fillette l’a reconnu qu’il aurait tenté de la brûler. C’est pourquoi, le délégué de quartier de cette unité où les cas de vol et d’agressions sont devenus monnaie courante, appelle les autorités à améliorer l’éclairage public de l’unité 4 et de renforcer les forces de sécurité pour endiguer ce fléau qui hante le sommeil des populations qui n’ont qu’un seul tort, celui d’habiter dans cette localité...