Red Star : l’hommage XL de Habib Bèye à Cheikh Ndoye

Dans un monde idéal, avec un budget illimité, Habib Bèye recruterait aujourd’hui Kylian Mbappé. Et sur les dix dernières années, ce serait Cristiano Ronaldo. Mais dans le monde où nous vivons, réel, son joueur rêvé, c’est son compatriote Cheikh Ndoye.



Habib Bèye est le coach du milieu de terrain sénégalais au Red Star (National, France). Ce dernier fut capitaine d’Angers et cadre des Lions. «C’est exceptionnel, je vis avec l’homme qu’il est, le footballeur qu’il est», s’enflamme le technicien sénégalais sur le plateau de l’émission «En Consultation» (Canal Plus).



Le technicien de 44 ans poursuit : «C’est un exemple pour tous les jeunes qui veulent réussir une carrière. Le voir à l’entraînement tous les jours, pour moi c’est l’humilité. Quand je vois qu’il a plus de 400 matches au plus haut niveau, également avec l’équipe nationale du Sénégal, qu’on voit son impact en troisième division, l’implication qu’il met et le fait d’être un guide pour tous ces jeunes, c’est extraordinaire.»



Habib Bèye conclut : «Je le vois comme un futur entraîneur. Il m’aide beaucoup au quotidien. Entraîner Cheikh Ndoye est un privilège pour moi. Un vrai privilège. Ce qu’il représente dans mon vestiaire est précieux.»