Réduction des risques d’inondations : L’ONAS sur le terrain de l’anticipation aux Maristes et à Ouakam

L’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) a effectué une visite de terrain le vendredi 17 février 2023, dans deux de ses sites basés aux Maristes et à Ouakam. Cette visite entre dans le cadre des activités pré-hivernales et consiste à anticiper sur la mise en œuvre des actions prioritaires aux fins de réduire les risques d’inondations. Le Directeur Général Monsieur Mamadou Mamour Diallo et ses collaborateurs techniques ont commencé par visiter le site des Maristes. Ici, l’ONAS a entrepris les travaux de renouvellement des conduites et des regards. L'objectif étant de réduire au maximum les reflux d’eaux usées dues aux casses de conduite.









La structure a dépensé selon son Directeur Général, Mamadou Mamour Diallo, plus de 200 Millions de FCFA pour rénover et redynamiser le réseau sur place « Nous avons été surpris de découvrir que les travaux sont terminés à quasiment 80% ». Il reste, dit-il, deux lots, un au niveau du marigot des Maristes et un autre que les populations ont eux-mêmes signalé sur place et que l’ONAS pris l’engagement de réaliser.





« Ces travaux vont se terminer d’ici quelques semaines. Cela entre dans le cadre de la lutte contre les inondations en réduisant leurs effets sur les populations. Le quartier des Maristes est difficile et nous avons même trouvé des populations qui ont fait des propositions techniques. Des instructions ont été données pour qu’une commission mixte paritaire soit mise sur place entre les populations qui ont des compétences et l’ONAS pour régler la problématique dans le secteur », a renseigné le Directeur général. Qui notifie qu’il ne sera pas possible de régler totalement aujourd’hui la question des inondations dans ces quartiers. « Le discours doit se baser sur la vérité, l’hivernage arrive dans trois mois et l’ONAS s’est inscrite dans une perspective d’anticipation pour réduire les points chauds », fait savoir, Mamadou Mamour Diallo.





Après les Maristes, la délégation s’est rendue à Ouakam précisément dans la zone de la Cité Mbackyou Faye où l’ONAS a un projet de construction d’un canal. Cet ouvrage qui draine les eaux de ruissellement de la VDN, Ouakam, des Mamelles et qui débouche sur le Canal de Ngor fait l’objet d’obstructions et d'empiétements augmentant ainsi les risques d’inondations. En Période d’hivernage le canal connaît une remontée d’eau et rend inaccessible le quartier. Les populations nous ont saisis par courrier officiel et nous sommes venus pour voir avec ces derniers comment trouver des solutions. Nous allons procéder au curage total et surtout sur la partie la plus agressée. Le budget tourne autour de deux milliards de Francs Cfa et nous trouverons les moyens qu’il faut ».