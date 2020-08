Rencontre avec le Comité de Suivi de la Mise en oeuvre des Opérations Force Covid-19

Satisfaction de Ndeye Sali Diop Dieng Ministre en charge de la femme qui dit ceci:C’est avec beaucoup de fierté que j’ai accueilli avec mes collaborateurs le Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations Force Covid-19, ce mardi 18 Août 2020 à 15h30.J’ai partagé avec la délégation le bilan d’étape de la contribution de mon département au Programme de Résilience Economique et Sociale (PRES) à travers le plan de riposte sectoriel du Ministère structuré autour des volets suivants :• appui en moyen de subsistance aux femmes très vulnérables (exemple: femmes handicapées, femmes victimes de violences, de fistule, femmes privées de libertés, etc);• appui aux unités économiques des femmes entrepreneures du secteur informel ;• la protection d’urgence des enfants vulnérables.Les échanges ont été très fructueux et je note avec satisfaction les appréciations très positives de la Commission de suivi.Je félicite toutes les parties prenantes qui ont concouru à ce résultat et je les exhorte à garder le cap dans le sens de la direction indiquée par le Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Macky SALL Président de la République.