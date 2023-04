RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION SÉNÉGAL-ALLEMAGNE : DE BONS COMPTES ET DE BELLES PERSPECTIVES

La République Fédérale d’Allemagne et le Sénégal posent un nouvel acte de consolidation de la coopération bilatérale. Les deux parties ont entamé, ce 25 avril 2023, des consultations intergouvernementales. Il s’agit pour les deux parties de se pencher sur le « Compact with Africa » afin d’introduire des réformes. L’importance d’une telle rencontre a nécessité la présence de hautes autorités en l’occurrence, le Ministre de l’Economie du Plan et de la Coopération, Madame Oulimata Sarr et Christophe Rauh, chef de la Délégation allemande et des membres du département ministériel.









A travers ce partenariat, la République fédérale d’Allemagne s’est engagée à accompagner le Sénégal dans la mise en œuvre de la réforme dans les domaines de la législation et l’administration du travail, la réforme foncière, l’accès au financement et le développement des micro petites et moyennes entreprises, la formation professionnelle et la gouvernance.





L’Allemagne reste un partenaire stratégique du Sénégal. La preuve, le volume des engagements suit une courbe ascendante au cours de ces dernières années. Entre 2019 et 2022, le volume total d’engagement s’élève à 286.9 milliards de Francs Cfa avec 65,6 milliards de FCFA en 2020 en soutien au Programme de Résilience économique et sociale (PRES) et 44.6 milliards de FCFA en 2022 en faveur du Programme d’appui budgétaire pour le renforcement de la résilience étatique, économique et climatique du Sénégal. Il revenait alors au Ministre de magnifier le dynamisme de cette coopération avant de prendre de nouveaux engagements.





Elle a rassuré que la partie sénégalaise va poursuivre les échanges afin d’intégrer les thématiques de l’autonomisation économique des femmes et de la lutte contre le blanchiment de capitaux, dans la perspective de finaliser la matrice dans les prochains jours.