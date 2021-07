Résilience face aux changements climatiques : Le Sénégal et la Suisse signent un accord de coopération

Le gouvernement du Sénégal a signé un accord de coopération avec la Suisse ce mardi 6 juillet. La cérémonie s'est tenue en présence de Abdou Karim Sall, ministre de l’Environnement et du développement durable, et de Simonetta Sommaruga, ministre de l’Environnement, des transports, de l’énergie et de la communication de la confédération Suisse, de l’ambassadrice de la Suisse au Sénégal en compagnie de quelques membres de la délégation du Sénégal et de la Suisse.





Une cérémonie qui entre dans le cadre d’une signature d’accords de coopération bilatérale entre le Sénégal et la confédération Suisse dans le cadre de l’article 6 de l’accord de Paris sur les changements climatiques.