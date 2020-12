[Fôo Reer] Retour de Bamba J Fall, aventure, carrière : La réponse de Kemam

Ils ont marqué leur temps à l'époque avec la cassette « My line » au début des années 2000. Créé en 1994, le groupe Bamba J Fall qui regroupait des jeunes rappeurs de Rufisque, était composé de Kemam, Baye Fall, Riddial, Missal.A l’époque, le groupe optait pour le hip hop (rap, ragga, reggae).Leur notoriété, de plus en plus grande, leur a permis de faire des tournées nationales et sous-régionales (Gambie, Mauritanie), mais aussi et surtout de faire de grandes scènes.Depuis 2000, avec l’éclatement du groupe Bamba J Fall, certains d'entre eux ont emprunté les chemins de l'aventure. Quelles difficultés le regroupe a-t-il été confronté ? Est-il possible de reconstituer le groupe ? Sur quoi travaille Keman ? Réponse dans cet entretien de Kemam "Bamba J Fall".