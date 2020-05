Revivez le concert des stars de la musique africaine contre le Covid-19

C’est un concert unique qui s’est déroulé le 25 mai à l’invitation de la star sénégalaise Youssou N’Dour. Fally Ipupa, Angelique Kidjo, Salif Keita, Didier Awadi, Magic System, Tiken Jah Fakoly, Femi Kuti et bien d’autres étaient de la partie. Et faute de salle de spectacle ouverte, tous ont joué le jeu du concert virtuel en se produisant depuis leurs salon, studio, cuisine ou jardin. Un seul mot d’ordre : "Together as one" contre le coronavirus.





Les circonstances exceptionnelles créent les moments exceptionnels. Qui aurait pu imaginer un duo Chris Martin, Youssou N'Dour possible ? Et bien, c’est désormais chose faite, les deux artistes, à des milliers de kilomètres l’un de l’autre mais réunis grâce à la magie de la musique et de la technique. Ensemble, ils ont interprété A sky full of stars, le fameux titre de Coldplay. Un morceau plein d’énergie bien adapté à la période de pandémie actuelle où toutes les forces ont besoin d’être rassemblées. Une réussite !





"Ensemble on est imbattable", a lancé la star malienne Sidiki Diabaté, le petit génie de la kora mais qui a aussi montré ses talents de rappeur lors de cette soirée panafricaine. Jimmy Cliff avait lui aussi enregistré un message : "Le temps est venu encore une fois pour nous Africains de montrer au monde qui nous sommes, ceux du continent, ceux de la diaspora, il est temps d'être unis comme un".





Mais les artistes africains ont pu compter sur bien d’autres personnalités, pour inciter à ne pas rester spectateur de ce qui se passe. Mais bel et bien de se mettre en action contre le virus, comme le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, le Brésilien Carlinhos Brown, les Guadeloupéens de Kassav', ou encore la star britannique Naomi Campbell.





Un concert diffusé sur les réseaux sociaux et qui a réuni 500 millions de téléspectateurs potentiels.