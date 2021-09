Revue annuelle conjointe : « Notre économie augure des perspectives positives » (Amadou Hott)

Touchée de plein fouet par la pandémie de la Covid-19, l’économie sénégalaise se remet peu à peu du choc. C’est du moins ce qui ressort de l’atelier de validation de la Revue annuelle conjointe de la politique économique, présidé par le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott.





Selon lui, «notre économie augure des perspectives positives», malgré le creusement du déficit public qui s’est retrouvé à 6,4 % du Pib en 2020, du fait des mesures du Pres (Programme de résilience économique et sociale).

La tutelle signale qu’une résilience est notée dans l’économie, au premier semestre de l’année 2021, et «le taux de croissance du Pib réel est projeté à 5 % pour 2021, contre une projection initiale de 3,7 %».