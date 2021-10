Rupture de consommables dans le traitement du cancer : La pandémie de Covid, la principale cause (LISCA)

« Les ruptures fréquentes de consommables dans la prise en charge des cancers est due à la pandémie. Même pour trouver des gants d’examen, c’est difficile, tous les prix ont connu une hausse. A cause de la pandémie, beaucoup d’usines sont arrêtées parce qu’impactées par la crise sanitaire » selon le docteur Fatma Guenoune. La Présidente de la Ligue sénégalaise contre le cancer (Lisca) s’est exprimée pendant le lancement d'Octobre Rose à l’hôpital Dalal Jam.





Et pour ce qui est des résultats des analyses qui traînent, elle dira qu’il est plus que nécessaire puisque la biopsie demande un certain travail technique, l’intervention d’au moins deux médecins. Il faut donc au minimum 21 jours pour un résultat. « Ce n’est pas un problème de moyens mais de méthodologie » dit-elle.





A Dalal Jam, les malades se traitent au même endroit aussi bien pour la chimiothérapie, la radiothérapie, les bilans et même pour les soins palliatifs. « Nous démarrons octobre rose et la majorité des malades pris en charge dans cet hôpital sont victimes du cancer du sein; nous avons donc décidé de faire le lancement ici » a notifié Mme Guenoune.





Elle annonce que la Lisca va prendre soixante malades par jour pendant le mois. Il s’agira de prendre une moitié le matin et une autre le soir pour éviter la concentration et la transmission du virus de la Covid. Il est aussi prévu dans le cadre de la décentralisation, des sorties dans le pays, dans d’autres localités du pays. Du matériel sera laissé au niveau des différents districts sanitaires pour permettre que les praticiens puissent continuer le dépistage.





« Depuis 2019, le Chef de l’Etat fait beaucoup d’efforts dans le domaine de la lutte contre le cancer. La volonté du chef de l’Etat de réduire la maladie dans notre pays est matérialisée par la construction d’un hôpital de niveau 03 et la gratuité de la chimiothérapie chez les femmes, des hôpitaux disposent d’unités de traitement, des infirmières se forment à la prise en charge et viennent de partout pour une prise en charge décentralisée », assure docteur Guenoune.