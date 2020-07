Samba Ndobène Ka : « Il faut éviter le rush dans les points de vente à deux jours de la tabaski »

Samba Ndiobene Ka, ministre de l'Elevage

De 58.000 en 2019 à plus de 120.000 têtes cette année, la région de Thiès entre bien dans les préparatifs de la tabaski prévue dans moins de 10 jours. En visite au foirail de Séwokhaye dans la commune de Ngoundiane, département de Thiès, le ministre de l’Elevage et des productions animales, Samba Ndiobène Ka, s’est félicité de l'approvisionnement du marché en moutons avec un surplus de plus de 60.000 têtes pour la région. Néanmoins, il conseille les consommateurs de chercher leurs moutons assez tôt pour éviter des impairs et un rush de dernière minute dans les points de vente surtout en cette période de Covid-19 où les grands rassemblements sont fortement déconseillés.





« Il y a un minimum de distance à respecter. On ne veut pas que les gens se retrouvent tous ici dans ces conditions, à deux jours de la tabaski. Parce que nul ne sait qui peut être porteur de la maladie et pourrait le transporter au foirail », a-t-il mis en garde.