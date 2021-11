Santé, médecine, formation : L’Inde et le Sénégal paraphent trois accords de partenariat

Coopération entre l'Inde et le Senegal dans la santé, la formation

La République du Sénégal et la République de l’Inde renforcent leur coopération. En effet, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Mme Aïssata Tall Sall, et son homologue Vellamvelly Muraleedharan, ministre d’Etat aux Affaires extérieures de l’Inde, ont paraphé trois accords de partenariat dans différents domaines. La cérémonie officielle de signature s’est tenue, ce vendredi 5 novembre, en marge de la 3ème session de la grande commission mixte de coopération entre les deux pays, en présence du ministre de l’Economie numérique et de la Communication du Sénégal, Yankhoba Diattara, notamment.





La santé, la médecine, la formation et la diplomatie au menu





Il s’agit ici, d’un protocole d’accords entre le ministère de la Santé et du bien-être familial du gouvernement de l’Inde et le gouvernement du Sénégal sur la coopération dans le domaine de la santé et la médecine, un protocole d’entente dans le domaine de la formation entre l’institut du service étranger du ministère des Affaires étrangères de l’Inde et le ministère des Affaires étrangères du Sénégal, et enfin, un projet d’accord sur l’extension du Visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et officiels.





Six décennies de coopération gagnant-gagnant





A l’issue de la signature de ces accords de partenariat, Mme Aïssata Tall Sall, dans son allocution, a soutenu que cette commission mixte qui marque 60 ans de relation diplomatique, d’amitié et de fraternité entre les deux pays, traduit « leur volonté commune à hisser au plus haut niveau l’échelle de leurs échanges dans différents domaines de coopération ».





A noter que c’est la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Mme Aïssata Tall Sall, qui dirige la délégation sénégalaise dans le cadre de la 3ème session de la grande commission mixte de coopération entre le Sénégal et l’Inde. Une rencontre au cours de laquelle les deux délégations vont passer en revue la coopération entre le Sénégal et l’Inde dans les domaines stratégiques, à savoir : la santé, les Technologies de l’information et de la communication (Tic), l’agriculture, l’énergie, les infrastructures, le transport, les mines, le renforcement de capacité, la défense et la sécurité.