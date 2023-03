SAPCO : Les assurances de Souleymane Ndiaye au personnel féminin

À l’instar des autres institutions, la Société d'Aménagement et de Promotion des Côtes et Zones Touristiques du Sénégal (SAPCO-SÉNÉGAL) a mis les dames au premier plan.





Sous la présidence de son Directeur général, Souleymane Ndiaye, la Sapco a célébré la journée internationale des droits de la femme ce 13 mars à la Place du souvenir africain. Une occasion pour l’ancien directeur des infrastructures aéroportuaires de renouveler ses engagements et de saluer ainsi la bravoure de ses collaboratrices.





« Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour le développement de l’entreprise”, a-t-il déclaré.













“Etant convaincu que nous sommes d’égale dignité, je veillerai à ce que les femmes selon leurs compétences soient bien reconnues et promues à des postes de responsabilités. Bien que les femmes représentent plus de la moitié de la population mondiale, l’écart technologique et l’accès à internet restent en leurs défaveurs par rapport aux hommes. Cependant, nous ferons tout notre possible afin de combler ce gap», rassure-t-il.





Organisée sous le thème "comment à partir du digital peut on arriver à une bonne affirmation du leadership féminin dans les sociétés et entreprises», les femmes de la Sapco sont venues en masse assister à la cérémonie de partage.