Secteur de la pêche : Méconnue, l'agroécologie peut être l'avenir du secteur (expert)

En Afrique de l'Ouest, la pêche et l'aquaculture contribuent à l'alimentation des populations, à la création d'emplois et de richesses.Avec une population estimée à 350 millions d'habitants dont 70% dans la zone côtière. Dans le monde, des milliers de personnes sont confrontées à la faim et à la malnutrition. La plupart des victimes se trouvent en Afrique, précisément dans le Sahel. Face à la dégradation des écosystèmes marins et côtiers, à l'insuffisance de la gouvernance des systèmes alimentaires, il est primordial de valoriser et de promouvoir l'agroécologie dans la pêche artisanale. C'est dans ce sens que des experts du Sénégal, de la Mauritanie, du Mali, de la Gambie, de la Côte-d'Ivoire, du Ghana et du Togo sont en conclave à Saly pour capitaliser leurs efforts dans l'agroécologie.