Section de recherches : Le capitaine Oumar Touré se signale à…

Officier adjoint à la Section de recherche de la gendarmerie de Colobane, le capitaine Touré a confirmé l'information sur sa démission qui a alimenté les réseaux sociaux aujourd'hui. Se sentant acculé et espionné après la diffusion du PV d'audition de l'affaire Adji Sarr-Ousmane Sonko, il a rédigé une lettre pour alerter sur sa sécurité et dénoncer la violation de sa vie privée par l'État.