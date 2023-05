Sénégal Connect : SENUM SA en vedette

Sénégal Numérique (SENUM) SA vous invite à visiter son stand au Grand Théâtre dans le cadre de la semaine du Numérique, « Sénégal Connect ». Les offres de services et de produits de la société y sont exposées. Vous pouvez en apprendre davantage aussi sur le nouveau câble sous-marin SHARE dont le taux de réalisation est à 95 % et qui a été présenté au Chef de l’Etat et au public hier par le Directeur général de Sénégal Numérique SA, Cheikh Bakhoum.









Déployé dans le cadre du programme Smart Sénégal par Sénégal Numérique SA, ce câble va combler les besoins en connectivité Internet de l’Administration et va contribuer à la réduction des tarifs en diversifiant les offres de capacités internationales et d'IP Transit pour les Opérateurs titulaires de licence et de Fournisseurs d’accès internet (FAI).