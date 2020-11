Séries sénégalaises, africaines, concurrence: L’actrice ivoirienne Alexandra Amon en parle

Top 100 des femmes les plus influentes d’Afrique

Elle a aussi remporté le prix de la meilleure série au Fespaco 2015 avec sa série «Chroniques Africaines ».

Actrice, réalisatrice et productrice, Alexandra Amon était l’invitée de Seneweb.Dans cette interview, elle revient sur sa carrière et ses projets futurs.Elle parle également de la concurrence qui existe entre les séries africaines et donne son appréciation de celles sénégalaises.Alexandra Amon était en 2017 sur la liste des 100 personnalités les plus influentes d’Afrique produite par le New African Magazine. La même année, Forbes Afrique sort un article sur elle avec pour titre « Alexandra Amon, la nouvelle référence du 7eme art africain »Alexandra Amon est également parmi les têtes d’affiche de la série africaine « Fix us », disponible sur netflix.