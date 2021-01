Serigne M. Ndiaye, candidat à l'élection de l'ASA : "Si l'association ne traversait pas de difficultés, je n'allais pas…"

Serigne Mbacké Ndiaye décline ses ambitions. Candidat à l’élection de l’Association des Sénégalais d’Amérique (ASA), le natif de Thiaroye compte révolutionner cette association si ses compatriotes lui font confiance. Pour lui, l’ASA a été déviée de son objectif qui est de rendre service aux Sénégalais qui vivent aux pays de l’Oncle Sam. « Je veux apporter une rupture. Mon ambition est que tous les Sénégalais d’Amérique se sentent concerner par l’association. Elle doit être un centre d’accueil et d’orientation des Sénégalais qui vivent ici », a-t-il déclaré.Selon Serigne Mbacké Ndiaye, « l’ASA est en déclin ». Alors qu’en 1989, lorsque leurs parents la mettaient en place, ils ambitionnaient de voir son rayonnement aux Etats Unis. « Si l’association n’avait pas de difficulté, je n’allais pas me postuler pour la diriger. Mais je sais que ceux qui le dirige actuellement ne savant plus où ils vont. La preuve, rien qu’au niveau de son siège, nous avons une dette de location estimée à 40 mille dollar. On nous a donné un délai pour régler cette dette. Au cas échéant, nous allons perdre notre siège », a-t-il déploré.