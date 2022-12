Seydou Diouf : Tullow Oil finance une certaine opposition destructrice et nébuleuse

"Le président Macky Sall a une ambition transformatrice du pays. Beaucoup d'efforts sont faits dans le domaine du pétrole et de l'énergie. Aujourd'hui, on met l'accent sur Frank Timis. On s'acharne et insiste sur le sujet en insinuant que Tullow Oil a été lésée", a expliqué Seydou Diouf, Président de la Commission finances de l'Assemblée nationale. Pour lui, c'est simplement parce que Tullow Oil finance une certaine opposition nébuleuse et destructrice...