Sindia : Son Altesse Royale la Princesse Astrid de Belgique inaugure Carmeuse Sénégal, une usine ultra moderne

C’est avec un accueil fabuleux aux couleurs de l’amitié et de la fraternité et une ambiance pleine de sons et de cultures sénégalaises que Son Altesse Royale, la Princesse Astrid de Belgique, a procédé à l’inauguration de l’usine Carmeuse Sénégal. La cérémonie officielle, qui a eu lieu ce mercredi 24 mai 2023, à Sindia (Thiès), a noté la présence de M. Willy Borsus, Vice-président de la Wallonie et représentant de Son Altesse Royale la Princesse Astrid ; M. Rodolphe Collinet, Président du conseil d’administration (PCA) du groupe Carmeuse ; M. Olivier Majerus, Président directeur général (PDG) de Carmeuse Overseas ; M. Hassan Koné, Directeur général de Carmeuse Sénégal ; M. Bernard Ortegat, responsable des marchés agricoles/Afrique ; M. Mamadou Ndione, maire de la commune de Diass ; des autorités sénégalaises ; les chefs de village de Bandia, entre autres. Après avoir coupé le ruban, Son Altesse Royale a eu droit à une prestation de haute facture de l’artiste international, El Hadj Baaba Maal.









Une usine ultra moderne implantée à Bandia





Il s’agit ici, d’une usine ultra moderne implantée dans la zone stratégique de Bandia (forêt classée de Thiès) qui est devenue un hub du groupe Carmeuse en Afrique de l’Ouest. Carmeuse Sénégal, ex-chaux de la Téranga basée au Sénégal depuis janvier 2018, a démarré officiellement ses activités en mars 2022. Mais son expertise mondiale a traversé des générations puisque le groupe Carmeuse opère au pays de la Téranga depuis plus de 20 ans.





A l’occasion, le PCA du groupe Carmeuse, M. Rodolphe Collinet, qui s’est réjoui que Carmeuse Sénégal puisse apporter sa contribution au Plan Sénégal Emergent (PSE), a annoncé, dans son mot de bienvenue, que son groupe est en train d’étudier un investissement complémentaire ici, à l’usine de Sindia, pour la production de chaux agricole. Un projet qui, selon lui, va aussi contribuer au développement agricole du Sénégal.





Pour terminer, Rodolphe Collinet a remercié le Directeur général de Carmeuse Sénégal, Hassan Koné, et ses collaborateurs.





Un investissement de plus de 10 millions d’euros





Le vice-président de la Wallonie et représentant de Son Altesse Royale la Princesse Astrid, pour sa part, a exprimé sa grande satisfaction de voir l’usine carmeuse Sénégal se développer au profit de tous. « Mesdames et Messieurs, voir des entreprises belges se développer et nouer des partenariats à l’international est évidemment une source de grande satisfaction pour nous toutes et tous, comme c’est le cas ici au sein des chaux de la Téranga », s’est M. Willy Borsus.





Pour lui, l’ouverture de ce site de production dans la zone de Bandia, un projet économique dont le coût est estimé à plus de 10 millions d’euros (soit plus de 6 milliards 500 millions de francs Cfa), va permettre « l’embauche de près de 55 personnes auxquelles s’ajoutent ceux qui vont œuvrer dans l’activité maraichère ou bien encore dans la pisciculture en développement dans la zone.





Plus 160 000 tonnes de calcaires exploitées et plus de 80 000 tonnes de chaux livrées





Carmeuse Sénégal est la dernière-née des usines du groupe. Ici, Hassan Koné, Directeur général de Carmeuse Sénégal, a su mener à terme le projet, malgré deux contraintes majeures, à savoir : la pandémie de la Covid-19 et les contraintes techniques et géographiques.





Il renseigne qu’à ce jour, l’usine a exploité plus 160 000 tonnes de calcaires et livré plus de 80 000 tonnes de chaux aux clients basés essentiellement en Mauritanie, en Guinée, au Mali et surtout au Sénégal. Ce qui prévaut à Carmeuse Sénégal d’être considérée comme le hub du groupe en Afrique de l’Ouest.





Un groupe mondial avec plusieurs secteurs d’activités





Fondée en 1860, Carmeuse est l'un des principaux fabricants de chaux, de calcaire et de produits à base de minéraux au monde. Les produits de la société sont utilisés dans presque tous les procédés industriels, de la sidérurgie à la construction, du traitement de l’eau potable à la fertilisation des cultures, de la chimie à la métallurgie des non-ferreux et, plus récemment, des « battery metals ». Carmeuse et ses filiales proposent également des équipements et des services pour optimiser les processus de ses clients, améliorer la sécurité, assurer un approvisionnement fiable et réduire les émissions de CO2. Le groupe Carmeuse emploie environ 4 500 personnes et sert plus de 12 700 clients par an dans le monde grâce à un réseau international de 90 usines et 60 carrières.





L’Amérique du Nord génère plus de la moitié de l’activité ; la société y est d’ailleurs leader. Suivent l’Europe, le Moyen-Orient/Asie et la division Overseas. Cette dernière gère en particulier le négoce international et les opérations industrielles en Afrique Sub-saharienne. Les opérations dans cette région se sont développées fortement ces dernières années. L’expansion du réseau africain a démarré avec le Ghana en 1995 et s’est poursuivie avec la Mauritanie en 2014, la Zambie en 2017, la Côte d’Ivoire en 2020, la Tunisie en 2021 et le Sénégal en 2022.





Si l’usine du groupe au Sénégal est la dernière-née, Carmeuse y est active depuis plus de 20 ans, d’abord par des missions commerciales, puis par des livraisons en transit pour le Mali et enfin, par l’implantation de bureaux commerciaux lorsque l’activité aurifère s’est amorcée au Sénégal.