Son procès fixé au 20 avril prochain: Liberté provisoire pour le journaliste de 7TV

Le journaliste à la 7TV, Pape Malick Thiam ne fera pas l’objet d’un mandat de dépôt. Le reporter vient de bénéficier d’une liberté provisoire. Toutefois, son procès est prévu le 20 avril prochain devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Il est poursuivi pour outrage à agent public dans l'exercice de ses fonctions.





«Nous avons été saisis, ce jeudi à 21h43, du placement en garde à vue du journaliste Pape Malick Thiam. De ce qui nous a été rapporté, le journaliste en service à la 7 TV, a eu des échanges de propos avec un gendarme en service au tribunal de Dakar vers les coups de 13 heures ce jour. Thiam faisait partie de l'équipe de la 7TV déployée pour couvrir la confrontation entre Adji Sarr et Ndeye Khady Ndiaye, convoquées par le juge d'instruction dans le cadre de l'affaire Adji Sarr-Ousmane Sonko », avait affirmé le Bureau exécutif national du Syndicat des professionnels de l’information et de la communication (SYNPICS).





Pour sa part, «la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS) regrette vivement la persistance des relations conflictuelles entre journalistes et forces de l'ordre à l'occasion de certaines grandes manifestations » . Ibrahima Baldé et Cie d é clarent : « Nous en appelons à la responsabilité et au respect mutuel entre les deux parties, qui ont, chacune, un rôle important à jouer dans la paix et la construction de la démocratie».





Ainsi, ils «comptent sur l'esprit de dépassement des uns et des autres pour un retour immédiat au calme et à la sérénité».