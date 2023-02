Sortie Promo 2022 FMPO : Zahra Iyane Thiam, ambassadrice de la promo, lance un message fort aux récipiendaires

La Promotion sortante de médecine (Prosmed) 2022 de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odonto-stomatologie (FMPO) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a reçu ses parchemins ce samedi 18 février 2023. La cérémonie officielle de remise a eu lieu au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose de Dakar.









Près de 220 récipiendaires





Ils sont au total 217 étudiants à avoir reçu leur parchemin après plusieurs années d’études en médecine. Avec comme homonyme le professeur El Hadji Niang, radiologue, le professeur Sidy Ka comme parrain, et le professeur Maguette Mbaye Ndour comme marraine, ces récipiendaires de Prosmed 2022 sont désormais prêts à servir leur pays, avec éthique et déontologie.





Venue prendre part à la rencontre en tant qu’ambassadrice de ladite promo, Mme Zahra Iyane Thiam Diop, ancienne ministre et Directrice générale de l’Agence sénégalaise de promotion des exportations (ASEPEX), s’est dite rassurée. « Des jeunes étudiants qui nous rassurent quant à l’avenir certes de notre cher pays le Sénégal mais de l’Afrique également », a-t-elle souligné.





Et d’ajouter : « La Prosmed est un creuset qui doit promouvoir dans de long terme, divers échanges dans les domaines scientifiques, professionnels et humanitaires afin de rendre l’exercice du métier de médecin plus profitable au peuple, car la coopération est l’essence même de la pratique médicale. Fort heureusement, vous y êtes déjà. Nous le constatons à travers vos plateformes digitales qui font état de vos différentes actions humanitaires ».





L’ambassadrice de la Prosmed 2022 a, par ailleurs, réitéré son soutien à ces nouveaux médecins qui, selon elle, sont l’espoir du pays et incarnent notre espérance.