St-Louis / Délocalisation stade Me Seye : L'inquiétude des populations de Khar Yalla après la visite de la Dscos

La délocalisation du stade Me Babacar Seye et sa reconstruction dans un autre site, continuent d'agiter les populations de Saint-Louis. Après les sportifs de la vieille ville, c'est au tour des habitants du quartier Khar Yalla d'exprimer leur inquiétude de voir leur quartier ciblé comme site de délocalisation du stade.Avec la visite des agents de la DSCOS et la délocalisation annoncée du stade dans la zone de Khar Yalla, les pères et mères de familles vivant dans ce quartier ne dorment plus du sommeil du juste. Très en colère, ils ont supplié le maire de ville de Saint-Louis de les laisser dans ce site où ils ont déjà construit leurs maisons avec leurs familles.