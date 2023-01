Startupbootcamp AfriTech: la startup Yoonema honore le Sénégal

A l'issue du programme d’accélération du groupe Telecel, en partenariat avec Startupbootcamp AfriTech,11 jeunes fondateurs de startups ont été sélectionnés.





Ces derniers, selon le responsable dudit programme, vont bénéficier d’un investissement de 12 mille dollars et un accès direct à un réseau international de mentors, les plus pertinents, dans leur secteur d’activité.





« Nos 11 lauréats auront une formation approfondie de 3 mois avec des cadres et experts en finance, gestion et marketing qui vont les aider à développer leurs entreprises respectives le plus rapidement possible », déclare Jojo Startupbootcamp AfriTech.









Par la même occasion, Mame Fatou Ba, de "Yoonema" la seule startup sénégalaise sélectionnée, s’est réjouie de cette performance et invite les jeunes à éviter de perdre du temps sur les réseaux sociaux.