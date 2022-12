Station d’épuration Keur Saïb Ndoye de Thiès : les eaux traitées, une aubaine pour le maraîchage

Le Directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas) s’est rendu ce mercredi à Thiès. Une visite que Mamadou Mamour Diallo a organisée pour prendre contact avec les services déconcentrés et visiter les chantiers qui ont été réalisés dans la localité en matière d’assainissement.









La première étape de cette visite est la station de pompage en construction à Samba Pathé. Cette dernière a pour vocation de tirer l’ensemble des eaux environnantes. En effet, ce quartier est un point bas et connaît beaucoup d’inondations et une forte stagnation d’eau. Le chantier est réalisé à 90%. « Le matériel de pompage est disponible et cela augure des résultats satisfaisants pour l’hivernage 2023. Nous avons discuté avec les populations qui nous ont exposé un certain nombre de doléances notamment le branchement à l’égout. Des engagements ont été pris dans le cadre des projets de l’Onas pour un peu satisfaire cette demande. Les projets engagés par le chef de l’Etat auront un impact certain sur les populations de la ville de Thiès », a déclaré le Directeur général.





Mamadou Mamour Diallo a également visité la grande station d’épuration (Step) de Keur Saïb Ndoye. Sur les lieux, un traitement efficient des eaux est effectué, Les sous-produits tirées de cette boue seront proposés aux maraîchers. « Il est clair que l’eau n’est pas encore commercialisée mais des contacts seront pris avec les maraîchers de la zone pour discuter et faire en sorte que cette eau soit valorisée et commercialisée pour amortir le coût de ces équipements-là », informe le Directeur.