Statut nutritionnel et vulnérabilité en Afrique : AKADEMIYA2063 et le Conseil National de Développement de la Nutrition initient un dialogue

L’Afrique a été confrontée, comme le reste du monde, à des crises majeures qui ont entraîné des modifications importantes de la vie telle que nous la connaissons, avec des répercussions considérables sur la capacité du continent à atteindre ses objectifs de développement. En effet, ces dernières années, la pandémie de la Covid-19 et la guerre entre la Russie et l’Ukraine ont mis en évidence différentes lacunes en termes de capacités de réaction, soulignant les moyens limités de l’Afrique lorsqu’il s’agit de faire face aux chocs. Face à cette situation, AKADEMIYA2063 et le Conseil National de Développement de la Nutrition (CNDN) du Sénégal ont organisé, jeudi 9 mars 2023, une concertation de haut niveau sur la situation nutritionnelle en Afrique afin de promouvoir l’utilisation des données probantes pour une meilleure préparation aux crises. Cette concertation fait suite à une série de quatre webinaires sur les politiques du domaine de la nutrition et de la sécurité alimentaire, organisés par les deux organisations en 2022 dans le cadre de l’année de la nutrition de l’Union africaine, sur le thème « Renforcer la résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire sur le continent africain : renforcement des systèmes agroalimentaires et des systèmes de santé et de protection sociale pour l’accélération du développement du capital humain, social et économique ».









« Fournir une plateforme d’échange pour mieux soutenir l’élaboration de programmes et autres instruments d’anticipation et de réponse aux chocs »





Centrée sur le thème « Mieux comprendre le statut nutritionnel et la vulnérabilité au niveau communautaire pour améliorer les capacités de préparation et de réponse aux crises », cette rencontre d’une journée qui s’est tenue à Dakar, sous un format hybride, en présentiel et en ligne, a réuni les principales parties prenantes et les partenaires au développement, afin de faciliter l’échange sur les données et les analyses nécessaires à l’élaboration de programmes et d’instruments de réponse aux chocs plus efficaces et plus aptes à assurer la protection des communautés les plus vulnérables. Elle a été présidée par Dr Amadou Lamine Dia, Conseiller technique de Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l’Agriculture, de l’Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire du Sénégal, en présence de Dr Ousmane Badiane, Président d’AKADEMIYA2063, et de Madame Aminata Diop Ndoye, Secrétaire exécutive du Conseil National de Développement de la Nutrition du Sénégal (CNDN), entre autres.





À cette occasion, les participants ont discuté des résultats de la recherche et des tendances des interventions programmatiques visant à améliorer les résultats nutritionnels sur le continent. Ils ont examiné la dynamique des carences en micronutriments au sein des populations urbaines et rurales, ainsi que les mesures de politiques visant à réduire les carences en micronutriments en Afrique, notamment au Sénégal. Ce qui a permis de fournir aux principales parties prenantes et aux partenaires au développement une plateforme d’échange pour « mieux soutenir » l’élaboration de programmes et autres instruments d’anticipation et de réponse aux chocs et de protection des communautés les plus vulnérables.





La nécessité de mener des recherches et de générer des données





Dr Ousmane Badiane, Président d’AKADEMIYA2063, a souligné dans son discours l’importance du statut nutritionnel. « Nous sommes heureux d’accueillir une nouvelle fois une concertation sur les politiques portant sur des questions d’importance stratégique pour le programme de développement de l’Afrique. AKADEMIYA2063 se réjouit de contribuer aux concertations dans ce secteur, en partenariat avec le CNDN », a-t-il déclaré. Selon lui, le statut nutritionnel est un indicateur essentiel de l’état général d’une communauté qui donne un aperçu du niveau de pauvreté et de malnutrition, de la prévalence des maladies, de la dégradation de l’environnement et des conditions de vie. Dr Badiane soutient qu’il est donc « essentiel de mener des recherches et de générer des données dans ce domaine, afin de comprendre la vulnérabilité et de renforcer la capacité de réponse du continent ».





« La principale leçon tirée des chocs auxquels les populations ont été exposées concerne les capacités d’anticipation et d’identification des réponses… »





Madame Aminata Diop Ndoye, Secrétaire exécutive du CNDN, pour sa part, est revenue sur les capacités d’anticipation et d’identification des réponses. « La principale leçon tirée des chocs auxquels les populations ont été exposées ces trois dernières années concerne les capacités d’anticipation et d’identification des réponses politiques et programmatiques qui varient selon les pays ; particulièrement quand il s’agit de la préservation du statut nutritionnel des populations qui peut être rapidement impacté par ces types de chocs », a-t-elle soutenu. Pour la patronne du CNDN, cette rencontre de haut niveau leur permettra d’échanger autour des voies et moyens permettant d’atténuer la vulnérabilité des populations dans toutes ses dimensions.





La rencontre a également bénéficié de la participation de Dr Terri Sarch, membre du conseil d’administration d’AKADEMIYA2063 ; Dr Godfrey Bahiigwa, Directeur Agriculture et Développement rural de la Commission de l’Union africaine, Département de l’Agriculture, du Développement rural, de l’Économie bleue et de l’Environnement durable (AUC-DARBE) ; Dr Tom Van Mourik, Conseiller Mondial spécialiste des systèmes alimentaires, Helen Keller international ; Mme Fatiha Terki, Directrice pays du Programme Alimentaire Mondial des Nations-Unies (PAM) au Sénégal ; M. Matteo Marchisio, Directeur du hub régional pour le Sahel et Représentant pays du Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA) au Sénégal, entre autres.





AKADEMIYA2063 est une organisation panafricaine à but non lucratif dont le siège se trouve à Kigali, au Rwanda, et qui possède un bureau régional à Dakar, au Sénégal. Inspirée des ambitions de l’Union africaine et fondée sur l’importance cruciale de disposer de solides systèmes basés sur les connaissances et sur des données probantes, la vision d’AKADEMIYA2063 est celle d’une Afrique dotée de l’expertise nécessaire pour créer l’Afrique que nous voulons. Cette expertise doit répondre aux besoins du continent en matière de données et d’analyses pour une conception et une mise en œuvre de politiques de qualité. L’élaboration de politiques inclusives et fondées sur des données probantes est essentielle pour répondre aux aspirations du continent en matière de développement, créer des richesses et améliorer les conditions de vie des populations.