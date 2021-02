Stratégie de vaccination : Le Sénégal réceptionne 1117 réfrigérateurs pour la conservation des vaccins

Dans le cadre du déroulement de la stratégie de vaccination pour la lutte contre la pandémie de COVID-19, le ministre de la Santé et de l’action sociale Abdoulaye Diouf Sarr a présenté un important lot d’équipements.Il s’agit de 1117 réfrigérateurs homologués par l’Organisation mondiale de la santé pour la conservation des vaccins entre 2 et 8 degrés destinés aux postes de santé, aux dépôts de districts et de région. Mais également 622 équipements mis en place en 2020 toujours dans les régions et districts.Chaque région aura un réfrigérateur pouvant conserver jusqu’à -20 degrés à l’exception de Dakar, Thiès et Diourbel qui disposent de 2 réfrigérateurs pouvant conserver jusqu’à -20 degrés.Au niveau du dépôt central, le ministre indique que le Sénégal dispose de 7 chambres froides pour la conservation des vaccins entre 2 et 8 degrés, 1 chambre froide négative de -20 degrés et 8 congélateurs pouvant conserver à -20 degrés.Ces équipements sont acquis sur budget de l’Etat en cofinancement avec Gavi alliance dans le cadre d’un partenariat stratégique pour un montant de 3 milliards 50 millions FCFA.