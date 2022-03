Structuration du marché des boues de vidange : La Fondation Bill et Melinda Gates renforce son appui au Sénégal

La Fondation Bill et Melinda Gates réitère son soutien au gouvernement du Sénégal, dans le cadre du Programme de structuration du marché des boues de vidange (PSMBV). En effet, elle a paraphé un nouvel accord de partenariat avec le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement du Sénégal pour soutenir la mise en œuvre dudit programme à l’échelle nationale. La cérémonie officielle de signature de ce nouveau partenariat a eu lieu, ce lundi 21 mars 2022, au village de l’assainissement installé par Speak Up Africa à l’esplanade du Centre international de conférence Abdou Diouf (Cicad) de Diamniadio (Dakar), en marge du 9ème Forum mondial de l’eau.



Un financement qui couvre la période 2020-2025



Il s’agit ici, d’un mémorandum d’entente au profit du sous-secteur de l’assainissement axé sur un nouveau financement de la Fondation Bill et Melinda Gates qui couvre la période 2020-2025 et dont le but est de « soutenir la mise en œuvre du Programme de mise à l’échelle de la structuration du marché des boues de vidange ». Il marque le début d’un chapitre nouveau de la collaboration entre les deux parties et permettra à l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas) de « prendre en charge toute la chaîne de valeur » des boues de vidange.



« La Fondation est ravie de continuer à accompagner le Sénégal dans la mise en œuvre de sa stratégie nationale d’assainissement »



Le directeur Afrique de la Fondation Bill et Melinda Gates, Cheikh Oumar Seydi, a souligné que ladite fondation a été « impressionnée par le travail » du ministère de l’Eau et de l’Assainissement du Sénégal qui, selon lui, a « inspiré le développement plus large des ASPG (Association sénégalaise des professionnels de la géomatique : Ndlr). A ce titre, il s’est dit ravi de « continuer à accompagner » le gouvernement du Sénégal dans la mise en œuvre de sa stratégie nationale d’assainissement.



De l’avis de Cheikh Oumar Seydi, la création de l’ensemble des services qui garantissent un accès à une utilisation durable et équitable des infrastructures sanitaires à toutes les communautés, contribuera à “créer des conditions nécessaires à des communautés propres, saines et prospères ».



Le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, qui s’est réjoui de signer ledit mémorandum au nom du gouvernement du Sénégal, est revenu sur les efforts consentis par le président de la République Macky Sall pour un accès des populations à l’assainissement.



« Prendre en compte toute la chaîne de valeur de la gestion » des boues de vidange



En effet, pour « mieux organiser » et rentabiliser la filière des boues de vidange, l’Onas a mis en place, avec l’appui financier de la fondation Bill et Melinda Gates en 2011, le Programme de structuration du marché des boues de vidange (PSMBV). Lequel a été conçu pour « prendre en compte toute la chaîne de valeur de la gestion » des boues de vidange.



En 2018, l’investissement actuel dudit programme (2011-2021) a été restructuré par le biais d’une proposition de réalignement, afin de l’étendre au-delà des zones pilotes de Dakar et de le concentrer sur 5 résultats prioritaires pour le pays : l’expansion des services par la délégation de l’autorité de service au secteur privé ; le renforcement des capacités, des ressources et de la planification commerciale de l’Onas ; l’attraction de nouveaux financements de donateurs ; le développement de modèles de service et d’approvisionnement qui permettent le déploiement de technologies innovantes ; et le positionnement du Sénégal en tant que modèle de réplication et d’apprentissage par les pairs.



La campagne « Boues d’Or », lancée par Speak Up Africa, vise à « encourager le leadership politique en faveur de la gestion sûre (effective) de l’assainissement dans les pays d’Afrique de l’Ouest francophone ». Cela, à travers l’engagement des parties prenantes clés dans le but de « maintenir le dialogue autour de la création d’un environnement favorable pour la mise en place de politiques d’assainissement inclusives et équitables ». Cette campagne de communication stratégique et de plaidoyer « Boues d’Or » se base sur trois piliers d’engagement, à savoir : au niveau régional, national et international.



Speak Up Africa : une organisation de plaidoyer pour le développement de l’Afrique



Basée à Dakar (Sénégal), Speak Up Africa est une organisation à but non lucratif de plaidoyer et de communication stratégique dédiée à catalyser le leadership, favoriser le changement de politiques et accroître la sensibilisation en faveur du développement durable en Afrique. A travers ses plateformes, et avec l’appui de ses partenaires, Speak Up Africa s’assure que les décideurs politiques rencontrent les agents de mise en œuvre ; que les solutions soient mises en valeurs et que chaque secteur, des citoyens à la société civile en passant par les partenaires techniques et financiers et les entreprises, participe de manière active au dialogue et s’efforce de poser des actions concrètes en faveur de la santé publique et du développement durable.



La Fondation Bill et Melinda Gates œuvre pour la « réinvention » des toilettes



Pour rappel, la fondation Bill-et-Melinda-Gates est une fondation américaine humaniste philanthropique créée en janvier 2000. À l’échelle mondiale, elle vise à « améliorer les soins de santé et réduire l'extrême pauvreté » ; alors qu’aux Etats-Unis, son principal objectif est « d’élargir l’accès à l’éducation et aux technologies de l’information ». En effet, elle développe « une approche pragmatique de lutte contre les maladies infectieuses en plaidant pour la ‘’réinvention’’ des toilettes ».



Outre son soutien financier à la recherche de solutions innovantes, la fondation milite pour « un modèle non collectif d’assainissement sans égouts, autonome et rentable ».