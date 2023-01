Succès, réussites, défis et ambition de CCBM : Serigne Mboup dresse le bilan des 30 ans de son groupe

Serigne Mboup dresse le bilan des 30 ans de son groupe

Le groupe CCBM holding célèbre ses 30 ans d’existence. Dans le cadre de cet événement qui se tient (du 19 au 21 janvier 2023, à l’esplanade du Grand Théâtre national de Dakar), Serigne Mboup, président dudit groupe, a fait face à la presse ce jeudi. Dans cette face-à-face avec les journalistes, le patron de CCBM holding, par ailleurs, maire de la ville de Kaolack, est revenu sur les échecs, le succès, les contraintes et défis et les perspectives du groupe, depuis sa création en 1992 jusqu’à nos jours.









Avec comme vision « être pionnier et leader dans les domaines de la distribution, des services et de l’industrie afin de rendre nos produits accessibles à tous les consommateurs », le groupe CCBM Holding emploie aujourd’hui 1000 salariés directs et plus de 10 000 salariés indirects à travers ses partenaires et réseau de distributeurs. Fondée sur des valeurs telles que : « l’ambition, la créativité, la performance, la responsabilité et la solidarité », la société, qui s’appelait jadis « Établissement Bara Mboup », a démarré ses activités dans la région de Kaolack, en 1960, avec la vente de tissus et divers. En 1988, le fondateur crée une branche alimentaire, ce qui marque son début dans le grand commerce.





Aujourd’hui, le groupe CCBM est devenu l’un des poids lourds de l’économie sénégalaise avec ses 6 filiales, à savoir : pôle alimentaire et grande distribution (Baralait, Soklin, Santex, etc.) ; pôle équipement avec l’électroménager/Orbit City (Westpool, Xper, etc.) ; pôle automobile avec les marques Volkswagen, Great Wall, Haval, Chery, Lovol, Sinotruk, KTM, et Dayang ; pôle immobilier (Touba Sandaga, Cœur de ville de Kaolack) ; pôle transport logistique (voyages, Africa Transit) ; et enfin, pôle services (technologies, assurance, microsen, univers média, entre autres).





Son Service après-vente (Sav) intervient sur les marques partenaires et les équipes sont régulièrement formées sur les dernières technologies par les représentants légaux des constructeurs partenaires.





Le groupe CCBM est également implanté à Rufisque dans les locaux de l’ex Bata depuis 2011. Ici, est installée une usine de montage automobile qui répond aux normes internationales d’assemblage et produit des véhicules et engins de marques mondialement connues telles que : Lovol et Sinotruk qui font partie des plus grandes marques chinoises.





Par ailleurs, CCBM holding a mis sur pied la structure CODERIX (environ 1000 hectares dans la zone des Niayes), suite à l’appel lancé par l’ancien Chef d’Etat, Abdoulaye Wade, aux investisseurs nationaux sur la Goana et sur la production et la commercialisation des produits agricoles. En effet, créé en juin 2008, l’objectif principal de cette structure est de contribuer à la réussite de la politique nationale de l’autosuffisance alimentaire.





Le groupe CCBM est également en train de redynamiser la filière textile à Kahone avec sa filiale Domitexka, qui habille le Sénégal et la sous-région. La société est aussi l’acteur principal de la gestion privée de COSEMA qui exploite le bateau « Aline Sitoe Diatta ».