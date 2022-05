Sup De Co - Université de l’Iowa : un partenariat fécond au profit des étudiants sénégalais et américains

Le groupe Sup De Co Dakar a reçu, ce vendredi 27 mai, une délégation de l’université d’Iowa. Ce, dans l’optique de faire un bilan et de dérouler de nouvelles perspectives pour un partenariat dynamique entre les deux structures.



Cela fait maintenant six ans que l’Université américaine a noué un partenariat avec le groupe Sup De Co Dakar. Cette convention a permis à l’établissement sénégalais de s’ouvrir au monde et aux Etats-Unis en particulier.



Depuis quelque temps, dans le cadre de l’internationalisation de groupe Sup De Co, un programme d’échange d’étudiants et d’enseignants est mis en œuvre, permettant ainsi aux étudiants de suivre quelques cours aux Etats-Unis, dans ladite université, et aux enseignants de dispenser des cours dans l’Iowa et vice versa. Cette collaboration a également offert des opportunités de stage, de séminaires, des projets nécessitant une présence physique comme d’autres réalisés en virtuel afin de restituer la réciprocité.



Pour aller plus loin, de nouveaux programmes sont envisagés par les deux écoles, notamment la mise en place de diplômes conjoints. Le Directeur des relations internationales de Sup de Co, Djiby Anne, prend également en considération la faisabilité d’un programme d’immersion linguistique pour les étudiants.



De son côté , le représentant de l’Iowa s’est montré réjoui des perspectives d’ouverture à à l’Afrique mais surtout au Sénégal. «Le Sénégal est une priorité vu la croissance économique, le dynamisme de la population et toutes les opportunités qu’il offre».



Les deux entités comptent mutualiser les efforts dans le domaine de la gestion, de l'entrepreneuriat, mais également dans le domaine des études interdisciplinaires pour encourager l’engagement et l’apprentissage mutuel.