Tabaski à Thiès : Siré Dia soutient ses militants pour la fête du mouton

Ces "Enveloppes du Bonheur" qui illuminent les foyers partout à Thiès





C'est avec le sourire aux lèvres, le visage radieux, qu'ils sont, finalement, rentrés à la maison, au grand bonheur des enfants. Ils étaient très nombreux, ces militants de l'homme politique El Hadj Pape Siré Dia, Président du Conseil d'Administration de la Lonase, des responsables de familles profondément démoralisés parce qu'appréhendant les difficiles conditions dans lesquelles ils risquaient de fêter la Tabaski, à recevoir, hier, de volumineuses enveloppes pour les besoins de la célébration, dans la dignité, de l'Aïd El Kabîr.





Venus de tous les coins et recoins de la cité du Rail, donc de tous ses quartiers, de nombreux pères et mères de familles, qui étaient sombrés dans l'anxiété, l'angoisse, du fait de la recherche, presque incertaine, du nécessaire qu'il faut à la progéniture pour les besoins de la Tabaski du vendredi 31 juillet, ont enfin affiché le sourire suite au "geste de grande envergure", ce dans la plus totale discrétion, du "Bienfaiteur de Thiès", leur assurant, parmi tant d'autres familles démunies de la ville aux-deux-gares, des conditions décentes leur permettant de célébrer dans l'aisance la fête du mouton. L'ex Directeur Général du Groupe La Poste qui a toujours porté en bandoulière les préoccupations des Thiessois, vient, comme de coutume, d'enterrer les profondes angoisses qui, en cette veille de fête, se manifestent dans les maisons, les lieux de culte, au sein de plusieurs couches.





"Ces enveloppes ne nous ont pas surpris, nous qui avons l'habitude de bénéficier des "actes positifs" que Pape Siré Dia pose régulièrement à travers les financements des mosquées et leur équipement, les financements octroyés aux associations religieuses et aux groupements des femmes évoluant dans les associations Villageoises d'épargne et de Crédit (AVEC), l'emploi des jeunes, le dépistage gratuit du cancer de col de l'utérus, l'accompagnement de la jeunesse à travers des subventions offertes à l'Organisme régional de Coordination des activités de Vacances (ORCAV) et l'Organisme Départemental de Coordination des activités de Vacances (ODCAV), entre autres", ont laisser entendre certains bénéficiaires. Selon ces derniers, "la nouvelle posture du Président du Conseil d'Administration de la Lonase, une marque de confiance, de respect et d'admiration de la part du Président Macky Sall à l'endroit de Siré Dia, a fait de Thiès une "orpheline", avec un "grand vide"". Et d'indiquer : "Il ne fait l'ombre d'aucun doute que ce leader qui a toujours confirmé un leadership incontestable dans cette ville, a dirigé aux législatives une liste qui a remporté le département de Thiès, a beaucoup gêné Idrissa Seck dans son évolution dans l'espace de la commune, sera le futur Maire de Thiès". À leur en croire, "Siré Dia a été le premier responsable politique à Thiès, dès la manifestation de la Covid-19, à avoir assisté les populations dans le département avec la distribution de masques et de produits d'hygiène". Et de demander au Président MackySall, dans la perspective des élections locales à venir, de renforcer, au grand bonheur des Thiessois, les possibilités de celui dont "l'excellent travail" continue d'être salué par les populations dans les quartiers de la ville aux-deux-gares.





En tout état de cause, à Thiès, beaucoup ne se lassent jamais de mettre en exergue la "générosité", du point de vue social, de l'homme Siré Dia qui mise beaucoup sur la "dignité humaine". Dans la ville aux-deux-gares, la majorité des citoyens le présentent Siré Dia comme le "bienfaiteur de Thiès", une "personne très utile pour la cité, sensible aux préoccupations de la jeunesse à qui il offert des emplois". Ils le décrivent aussi sous les traits d'un ""Sage" qui a suffisamment donné la preuve de son amour pour Thiès". Autant de bienfaits et d'actes de générosité qui font que les Thiessois jurent que "l'ex-Directeur général de La Poste est incomparable dans la famille présidentielle dans cette ville". Le bienfaiteur "numéro un" de la Cité, celui-là même qui faisait sécher les larmes, apaisait les souffrances, nourrissait les affamés, soignait les malades, achetait les ordonnances, entretenait les mosquées, donnait des emplois aux jeunes, des financements aux femmes etc.





Aujourd'hui il est reconnu que "La "posture de leader naturel" incarnée dans la ville aux-deux-gares par l'ex-Directeur général de La Poste dit "Boroom Thiès", ne souffre d'aucun doute, d'aucune contestation, au sein de la famille politique thiessoise du Président Macky Sall, la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar". Une thèse confortée par nombre de hauts cadres du camp présidentiel dans la cité du rail. Selon eux, "de tous les politiciens que Thiès a connus de 1980 à nos jours, le nouveau Président du Conseil d'administration de la Lonase, un "homme utile", est incontestablement le meilleur sous tous les rapports ! Il a apporté plus sur le plan économique, social, culturel, religieux, sportif, éducatif, etc., à la ville de Thiès, en tant que politicien doté d'un mandat, que tous ses prédécesseurs réunis. Il n'a pas d'égal dans le périmètre communal de Thiès".





