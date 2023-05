Télécommunication : Abdou Karim Sall lance le projet « Roaming national »

L'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) veut apporter « une connectivité améliorée et des services de communications électroniques de qualité aux zones mal desservies » au Sénégal. C’est dans ce cadre qu’elle a lancé les travaux de mise en œuvre du projet « Roaming national » pour un réseau unique au Sénégal. La cérémonie de lancement s’est tenue ce mercredi 17 mai 2023, à Dakar, qui coïncide avec la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Cette rencontre, qui a été organisée en collaboration avec les acteurs du secteur des communications électroniques, a noté la présence du représentant du ministère de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique ; du représentant du président du collège de l’ARTP, M. Amadou Ly ; du Directeur général de Sonatel, M. Sékou Dramé ; du Directeur général de Free Sénégal, M. Mamadou Mbengue ; la Directrice générale d’Expresso Sénégal, Mme Fatou Sow Kane ; du Coordonnateur du FDSUT, M. Modou Mamoune Ngom ; du représentant des associations des consommateurs, entre autres.









« Corriger les disparités d’accès au réseau sur tout le territoire national et assurer le respect d’une interconnexion équitable entre les opérateurs »





Il s’agit ici d’un projet qui vise à « corriger les disparités d’accès au réseau sur tout le territoire national et assurer le respect d’une interconnexion équitable entre les opérateurs ; permettre aux populations de bénéficier des services de communications électroniques de qualité tout en veillant sur le respect strict des engagements contenus dans les cahiers des charges des opérateurs en termes d’investissements ». En effet, au sens de l’article 4 de la loi n°2018-28 du 1é décembre 2018 portant code des communications électroniques, l’itinérance (Roaming) est définie comme « toute forme de partage d’infrastructures actives, permettant aux abonnés d’un opérateur mobile d’avoir accès au réseau et aux services offerts par un autre opérateur mobile offrant ladite itinérance dans une zone non couverte par le réseau nominal desdits abonnés ».





« Apporter une connectivité améliorée et des services de communications électroniques de qualité aux zones mal desservies »





Selon le Directeur général de l’ARTP, le « Roaming national » est une initiative qui vise à apporter « une connectivité améliorée et des services de communications électroniques de qualité aux zones mal desservies » de notre pays. A en croire Abdou Karim Sall, le projet « Roaming national » au Sénégal va permettre aux utilisateurs de services de téléphonie mobile, de bénéficier d'une couverture étendue et fiable, même dans des localités éloignées ; et cela ouvre de nouvelles perspectives pour les habitants vivant dans ces zones en leur offrant un accès aux services de communications électroniques essentiels et en favorisant, par ricochet, le développement socio-économique.





Un levier de régulation





Il signale que « l'itinérance nationale ou Roaming national » est un levier de régulation qui permet aux abonnés d'un opérateur d'utiliser le réseau d'un autre opérateur national en vue d'émettre et de recevoir automatiquement des appels vocaux, envoyer et recevoir des SMS et se connecter à internet, lorsqu'ils sont en dehors de la zone de couverture de leur opérateur d'origine. Et la mise en œuvre de ce levier de régulation du Roaming national, qui est une composante du partage des infrastructures de télécommunications, a pour objectif d'étendre la couverture des réseaux de communications électroniques notamment dans les zones mal desservies, de promouvoir la concurrence entre opérateurs et de garantir la continuité des services pour les utilisateurs en cas de panne du réseau de leur opérateur.





« Le Roaming national permet également de garantir l'équité territoriale dans la fourniture des services de communications électroniques de qualité conformément à la vision éclairée de Son excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, déclinée dans le Plan Sénégal Emergent (PSE) ainsi que dans la stratégie numérique du Sénégal (SN2025) », a d’emblée soutenu Abdou Karim Sall, qui précise que le projet de Roaming national constitue l'une des plus grandes priorités de l'ARTP en cette année 2023.